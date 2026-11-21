شادی کی افواہوں پر اسیم اظہر کا جواب: ایسے اسٹنٹس کا شوق نہیں
گلوکار اسیم اظہر نے وہ وائرل تصویریں اور ویڈیوز سامنے آنے کے بعد وضاحت دی ہے جنہیں دیکھ کر مداح سمجھ بیٹھے تھے کہ انہوں نے چپکے سے شادی کر لی ہے۔ اسیم نے انسٹاگرام اسٹوری پر بتایا کہ یہ سب ایک شوٹ کا معاملہ تھا اور کسی نے سیٹ سے تصویریں لیک کر دیں۔
ان کا کہنا تھا کہ شوٹ تھی، اب کسی نے سیٹ سے تصویریں لیک کر دیں تو کیا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ تجویز بھی مسترد کی کہ یہ کوئی شہرت کا اسٹنٹ تھا۔ ان کے بقول ایسے اسٹنٹس کا انہیں شوق نہیں، اور ان شاء اللہ جب ہوگی تو دھوم دھام سے ہوگی۔
تصویریں کیا تھیں اور کیسے پھیلیں
یہ تصویریں اور ویڈیو کلپس نومبر کے وسط میں آن لائن گردش کرنے لگے۔ ان میں اسیم کریم رنگ کے روایتی لباس میں ایک خاتون کے ساتھ بیٹھے نظر آ رہے ہیں، جنہوں نے کڑھائی والا ہلکا سبز برائیڈل جوڑا پہنا ہوا تھا۔ مہمان اور سجاوٹ بھی موجود تھی، اس لیے منظر شادی یا منگنی کا لگ رہا تھا۔ سوشل میڈیا صارفین نے فوراً پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ تقریب اصل ہے یا نہیں۔
پرانی افواہوں کا سلسلہ
یہ سب اسیم کی ذاتی زندگی اور اداکارہ ہانیہ عامر کے ساتھ ان کے مبینہ تعلق پر عرصے سے جاری قیاس آرائیوں کے بیچ سامنے آیا۔ دونوں میں سے کسی نے بھی اس تعلق کی سرکاری تصدیق نہیں کی۔
اسی سال کے شروع میں ہانیہ کی برائیڈل لباس میں اسیم کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی اور کئی مداحوں نے سمجھ لیا کہ دونوں شادی کر چکے ہیں۔ بعد میں بتایا گیا کہ کلپ ایک برتھ ڈے پارٹی سے تھا۔ ہانیہ نے ایک ولاگ میں جھوٹی شادی کے مذاق کا ذکر بھی کیا۔ پھر رمضان 2026 میں نکاح کی افواہیں چلیں، مگر وہ درست ثابت نہ ہوئیں۔
تازہ تصویروں کے سامنے آنے سے چند دن پہلے ایک کانٹینٹ کریئٹر نے آنے والی سیلیبرٹی شادیوں پر ویڈیو پوسٹ کی، جس میں اسیم، ہانیہ اور اداکارہ صبا قمر کے نام لیے گئے۔ ہانیہ نے اس دعوے کا جواب مذاق میں دیا اور کہا کہ آہستہ بولو، بے ہوش نہ ہو جائیں۔
اسیم اس سے پہلے اداکار اور انفلوئنسر مروب علی کے ساتھ منگنی کر چکے تھے۔ بعد میں دونوں الگ ہو گئے۔
تو فی الحال بات صرف اتنی ہے کہ شوٹ کی تصویریں شادی سے زیادہ وائرل ہو گئیں۔ جب اصل والی ہوگی تو اسیم کے بقول دھوم دھام ہوگی — دعوت کا انتظار رہے گا۔