ماورا حسین اور امیر گیلانی کے ہاں بیٹے کی پیدائش، ’ازمر‘ نام کا مطلب اور شوہر کے بارے میں تفصیلات!
شوبز کی دنیا میں آجکل خوشیوں کا راج ہے، کیونکہ ہماری پیاری اداکارہ ماورا حسین اور ان کے ہینڈسم شوہر، اداکار امیر گیلانی کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ جی ہاں، یہ پیارے جوڑے اب ننھے ازمر کے والدین بن گئے ہیں! ماورا نے یہ خوشخبری سوشل میڈیا پر اپنے فینز کے ساتھ شیئر کی۔
ماورا اور امیر نے اپنے بیٹے کا نام سید ازمر حسین کمال گیلانی رکھا ہے، اور بھئی یہ نام کتنا یونیک ہے نا؟ ماورا نے خود ’ایکس‘ پر بتایا کہ ازمر کا مطلب ”شیر“ ہے۔ انہوں نے بیٹے کو ”ہمارے جنگل کا بادشاہ، ہمارا فخر، ہمارا سب سے ننھا، قیمتی خزانہ“ کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ کا شکر ادا کیا، ”اور آپ کا رب آپ کو ضرور دے گا اور آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ الحمدللہ۔“ یہ سن کر ہمارے دل بھی خوش ہو گئے!
اس خوشی کے موقع پر ایک دل کو چھو لینے والی ویڈیو بھی سامنے آئی جہاں امیر گیلانی اپنے بیٹے کے کان میں اذان دے رہے تھے – ایک خوبصورت اسلامی روایت جس نے سب کا دل جیت لیا۔
اب ذرا بات ہو جائے امیر گیلانی کی، جو اب ازمر کے ابا جان بن چکے ہیں۔ امیر خود بھی ایک جانے مانے پاکستانی اداکار ہیں اور انہوں نے کئی ٹی وی ڈراموں میں اپنی اداکاری کا جادو جگایا ہے۔ یاد ہے، وہ ماورا کے ساتھ ’سبات‘ اور ’نیم‘ میں بھی نظر آئے تھے؟ ان کی آن سکرین کیمسٹری اور آف سکرین دوستی ہمیشہ سے ہی فینز کو پسند آتی رہی ہے۔ یہ دونوں فروری 2025 میں شادی کے بندھن میں بندھے تھے، اور ان کی شادی کے لباس بھی کمال تھے۔ ماورا نے پودینے کے سبز رنگ کا لہنگا پہنا تھا جس میں جامنی اور سرخ رنگ کے ٹنٹس تھے، جبکہ امیر زیتون کے سبز کرتے، پٹھانی شلوار اور دوشالے میں خوب جچ رہے تھے۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ امیر گیلانی صرف ایک اداکار ہی نہیں بلکہ بہت پڑھے لکھے بھی ہیں؟ انہوں نے ہارورڈ لا اسکول سے 2022 میں ایل ایل ایم کی ڈگری حاصل کی ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے، بھئی حسن بھی اور عقل بھی!
اب بس یہ دیکھنا ہے کہ یہ ’شیر‘ جیسا نام رکھنے والے ننھے ازمر کی کون کون سی شرارتیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں!