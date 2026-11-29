سبور علی کا نیا ساڑھی لک: بولڈ کلرز اور گلیٹرم
سبور علی نے حال ہی میں ایک شاندار کرمسن اور بلیک اومبرے (ombré) سلک ساڑھی میں اپنی تصاویر شیئر کی ہیں، جس میں انہوں نے روایتی نزاکت اور ماڈرن ایوننگ گلیمر کا ایک بہترین ملاپ پیش کیا ہے۔ ساڑھی کا رنگ گہرے کرمسن اور میرون سے شروع ہو کر نیچے کی طرف جا کر ڈرامائی جیٹ بلیک بارڈر اور ہیم میں بدل جاتا ہے، جو اس پورے لک کو ایک بولڈ اور کنٹیمپریری لک دے رہا ہے۔
اس لک کو مکمل کرنے کے لیے انہوں نے بلیک سلیو لیس کراپ بلاؤز پہنا ہے جس میں باریک اسپگیٹی اسٹراپس، ہلکے پھولوں کے ڈیزائن اور گلے اور ہیم پر بیڈڈ اور سیکوئینڈ (sequined) ڈیٹیلنگ شامل ہے۔ یہ چمک دمک ساڑھی کے سلیک اپیئرنس کے ساتھ بہت زبردست لگ رہی ہے۔
ایکسیسریز کے معاملے میں سبور نے بہت سادگی رکھی ہے۔ انہوں نے ایک گلیٹری اوول شیپڈ برگنڈی کلچ، بلیک اور سلور اسٹڈ ایئر رنگز، ریکٹینگولر ڈائل والی گولڈن گھڑی اور ایک سلور رنگ پہنا ہے۔ انہوں نے گلے میں کوئی ہار نہیں پہنا تاکہ ساڑھی کے رنگ اور بلاؤز کی ڈیٹیلنگ نمایاں رہے، اور سچی بات ہے تو یہ فیصلہ بالکل درست تھا کیونکہ زیادہ بھاری زیورات اس لک کو خراب کر سکتے تھے۔
ان تصاویر میں سبور کے مختلف موڈز نظر آ رہے ہیں، جن میں کچھ ہائی فیشن پوز ہیں اور کچھ ریلیکسڈ اور پلے فل لٹینگ شاٹس۔ انڈور فوٹوگرافی میں ڈائریکٹ فلیش کا استعمال کیا گیا ہے جس سے تصاویر کو ایک کینڈڈ، آفٹ-آؤرز ایڈیٹوریل فیل مل رہی ہے، جو ان کے پورے گلیمر کو مزید نکھار رہا ہے۔
سبور علی، جو اداکارہ سجل علی کی چھوٹی بہن ہیں، اپنی ورسٹائل رولز کے لیے جانی جاتی ہیں۔
آپ کے خیال میں یہ لک سبور پر کیسا لگ رہا ہے؟