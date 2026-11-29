چیوٹیل ایجیفور کو 'بیک رومز' فلم کے لیے ڈائریکٹر کی عمر پر شک تھا
اداکار چیوٹیل ایجیفور نے تورینو فلم فیسٹیول کی ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہارر فلم 'بیک رومز' میں کام کرنے کا فیصلہ کرنے سے پہلے وہ کافی تذبذب کا شکار تھے۔ اس ہچکچاہٹ کی اصل وجہ ڈائریکٹر کین پارسنز کی عمر تھی۔
ایجیفور کے مطابق جب انہیں پہلی بار فلم کا اسکرپٹ بھیجا گیا تو کین پارسنز کی عمر صرف 19 سال تھی۔ اداکار کو یہ بات بہت عجیب لگی کہ اتنی کم عمری میں کوئی ڈائریکٹر یہ پروجیکٹ سنبھال رہا ہے اور وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کیا یہ واقعی ممکن ہے۔
تاہم، جب ایجیفور نے 'بیک رومز' کی ویب سیریز دیکھی تو ان کی رائے بدل گئی۔ انہوں نے کین پارسنز کے کام کو شاندار اور بہترین قرار دیا۔
اس فلم میں ایجیفور نے فرنیچر اسٹور کے مالک کا کردار نبھایا ہے جسے ایک پراسرار پورٹل کے ذریعے دوسری دنیا میں جانے کا موقع ملتا ہے۔ کین پارسنز، جو اصل میں ایک یوٹیوبر ہیں، نے یہ فلم 10 ملین ڈالر کے بجٹ کے ساتھ بنائی۔ رپورٹ کے مطابق 'بیک رومز' نے دنیا بھر کے باکس آفس پر 400 ملین ڈالر سے زیادہ کی کمائی کر لی ہے۔
ایجیفور کا ماننا ہے کہ آج کل کے نوجوان ڈائریکٹرز کو ایک خاص فائدہ حاصل ہے کیونکہ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے براہ راست عوام سے جڑے ہوتے ہیں۔ ان کے بقول کین پارسنز نے لاکھوں ویورز کے ساتھ رابطہ رکھا اور ان کے تبصروں کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے کام کو بہتر بنایا۔ اداکار نے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ مختلف قسم کے کرداروں میں کام کرنے کے شوقین ہیں اور ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ کردار چاہے کسی بھی صنف کی فلم میں ہو، اس میں ترقی اور تبدیلی نظر آئے۔