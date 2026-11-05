رینٹ کے 30ویں سالگرہ کنسرٹ کی نئی جھلکیاں سامنے آ گئیں
براڈوے کیرز/ایکوٹی فائٹس ایڈز نے رینٹ کے 30ویں سالگرہ کنسرٹ کی نئی جھلکیاں جاری کر دی ہیں۔ جاری ہونے والی ویڈیو میں براڈوے کے رچرڈ روجرز تھیٹر میں ہونے والی اس مکمل بک شدہ پرفارمنس کے نئے لمحات دکھائے گئے ہیں، جسے لائیو اسٹریم پر گھر بیٹھے دسیوں ہزار لوگوں نے بھی دیکھا۔
ایک رات کے اس ایونٹ میں جوناتھن لارسن کے میوزیکل کی اوریجنل کاسٹ کے فنکار اکٹھے ہوئے — یاسمین ایلرز، ٹائے ڈگز، ولسن جرمین ہیریڈیا، اڈینا مینزل، ایڈم پاسکل، انتھونی ریپ، ڈیفنی روبن ویگا اور فریڈی واکر براؤن — اور ان کے ساتھ اس میوزیکل کے بعد کے ادوار کے فنکار بھی شامل تھے۔
درجنوں دیگر پرفارمرز میں نوربرٹ لیو بٹز، ولسن کروز، رینی ایلیس گولڈز بیری، نیل پیٹرک ہیرس، آرون ٹوائٹ اور ریچل زیگلر شامل تھے۔ رینٹ کے اصل ڈائریکٹر مائیکل گریف بھی اس کنسرٹ کی ہدایت کاری کے لیے واپس آئے۔
اس پرفارمنس اور لائیو اسٹریم سے براڈوے کیرز/ایکوٹی فائٹس ایڈز کے لیے 4,571,464 ڈالر کا عطیہ اکٹھا ہوا۔ وی آئی وی ہیلتھ کیئر پریزنٹنگ اسپانسر تھا، جبکہ گیٹس فاؤنڈیشن نے لائیو اسٹریم میچنگ اسپانسر کے طور پر ساتھ دیا۔ پہلے جاری ہونے والی ایک کلپ میں کمپنی کو 'سیزنز آف لو' پرفارم کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔
اتنے بڑے نام ایک ہی اسٹیج پر، اور وہ بھی صرف ایک رات کے لیے — ایسا موقع بار بار نہیں آتا۔ آپ کے لیے اس رات کا سب سے بڑا لمحہ کون سا تھا؟