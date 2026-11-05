عمر شہزاد اور شنزے لودھی کے ہاں بیٹے کی پیدائش، نام اسماعیل رکھا
پاکستانی ماڈل اور اداکار عمر شہزاد اور ان کی اہلیہ شنزے لودھی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ دونوں نے بچے کا نام اسماعیل رکھا ہے، جو حضرت اسماعیلؑ کے نام پر رکھا گیا۔ خوشخبری کے ساتھ ایک اعلان پوسٹر بھی سامنے آیا، جس پر بچے کے لیے دعا لکھی گئی تھی — کہ اللہ اسے خوبصورت زندگی، مضبوط ایمان، اچھی صحت اور بے پایاں خوشیاں دے اور اسے نیک لوگوں میں شامل کرے۔
شنزے کا جذباتی نوٹ
شنزے لودھی نے اس موقع پر ایک جذباتی نوٹ بھی لکھا۔ ان کے مطابق 24 گھنٹے کی تکلیف، آنسو، دعائیں اور وہ طاقت جس کا انہیں خود بھی اندازہ نہ تھا، سب ایک ساتھ گزرے۔ انہوں نے لکھا کہ اس سفر نے انہیں جسمانی طور پر آزمایا اور ان کے شوہر کا دل ایسے جذبات سے بھر دیا جسے وہ الفاظ میں نہیں لا سکے۔ شنزے کے مطابق جب ان کی بانہوں میں وہ چھوٹا معجزہ آیا جس کا انہیں انتظار تھا، تو ایک ہی لمحے میں سارا درد غائب ہو گیا، دل محبت سے بھر گیا اور سب کچھ اس لمحے کے قابل لگنے لگا۔
مبارکبادیں اور دعائیں
دوست اور مداح جوڑی کو مبارکباد دے رہے ہیں اور نومولود کی صحت اور سلامتی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔
عمر شہزاد ماڈل ہونے کے ساتھ اداکار بھی ہیں، اور فی الوقت جیو ٹی وی کے ڈرامے Uswa میں ان کی اداکاری کی تعریف کی جا رہی ہے۔ دونوں کا نکاح فروری 2025 میں مسجد نبوی، مدینہ منورہ میں ہوا تھا، اور نکاح اور شادی کی تقریب کی وائرل ویڈیوز کو مداحوں نے خوب سراہا تھا۔
ہماری طرف سے بھی جوڑی کو ڈھیروں مبارکباد۔