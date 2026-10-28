شان شاہد کی پرانی ویڈیو کو شوکت خانم کے فنڈ ریزر سے جوڑ دیا گیا، سچ کیا ہے؟
انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اداکار شان شاہد کی ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ شوکت خانم ہسپتال کے لیے عطیات جمع کرنے کے لیے پمفلٹ تقسیم کر رہے ہیں۔ لیکن کہانی میں ٹوئسٹ یہ ہے کہ یہ ویڈیو آج کل کی نہیں، بلکہ تقریباً نو سال پرانی ہے اور اس کا تعلق شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ سے تھا ہی نہیں۔
شان شاہد پاکستانی فلم انڈسٹری کے ایک بڑے نام ہیں، جو اداکار، پروڈیوسر، ماڈل، اسکرین رائٹر اور ڈائریکٹر ہیں۔ دوسری طرف، شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال اور ریسرچ سینٹر ملک میں کینسر کے علاج کے لیے ایک معروف ادارہ ہے، جس کے لاہور اور پشاور میں ہسپتال ہیں اور کراچی میں بھی ایک نئی شاخ آنے والی ہے۔
کیا کہانی وائرل ہوئی؟
23 اکتوبر 2026 کو 'گلیکسی لالی وڈ' نے انسٹاگرام پر ایک ریل شیئر کی جس میں شان شاہد کو ایک مصروف سڑک پر موٹر سواروں کو گلابی رنگ کے پمفلٹ دیتے دکھایا گیا۔ ویڈیو پر لکھا ہوا تھا کہ شان شاہد شوکت خانم ہسپتال کے لیے عطیات کے پمفلٹ بانٹ رہے ہیں۔ کیپشن میں بھی یہی بات دہرائی گئی تھی کہ وہ ہسپتال کے لیے چندہ جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
یہ ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے فیس بک اور تھریڈز پر بھی پھیل گئی، جہاں کئی پوسٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ شان خاص طور پر شوکت خانم ہسپتال کی کراچی میں بننے والی نئی سہولت کے لیے فنڈز اکٹھے کر رہے ہیں۔ یہ دعویٰ اکتوبر 2026 میں بڑے پیمانے پر شیئر ہوا، جس میں فیس بک پر 29 پوسٹس اور ریلز، تھریڈز پر 11 پوسٹس اور انسٹاگرام پر ایک ریل شامل تھی۔ مجموعی طور پر، ایسے 41 مختلف پوسٹس کی نشاندہی کی گئی۔
سچ کیا نکلا؟
جب اس وائرل دعوے کی حقیقت جاننے کی کوشش کی گئی تو پتا چلا کہ کہانی کچھ اور ہی ہے۔ 'سوچ فیکٹ چیک' نے وائرل ویڈیو کے کی فریمز نکال کر ان کی ریورس امیج سرچ کی اور پرانی سوشل میڈیا پوسٹس کو کھنگالا۔ اس سے یہ انکشاف ہوا کہ یہ ویڈیو آج کل کی نہیں بلکہ 19 اگست 2017 کی ہے۔ یعنی کہ آج سے نو سال سے بھی پہلے کی بات ہے۔
اس ویڈیو کو اس وقت 'ایف ایچ ایم پاکستان' نے انسٹاگرام پر شیئر کیا تھا۔ وائرل فوٹیج اور 2017 کی اصل ریکارڈنگ میں ہو بہو ایک جیسی تفصیلات سامنے آئیں۔ شان شاہد نے وہی سبز ٹی شرٹ پہن رکھی تھی اور گلابی پمفلٹ تھامے موٹر سواروں کے قریب جا رہے تھے۔ سڑک پر چلتی گاڑیاں بھی وہی تھیں، جن میں ایک سرخ اور ایک سلور رنگ کی کار واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ یہ سب باتیں ثابت کرتی ہیں کہ دونوں ویڈیوز ایک ہی واقعے کی ہیں۔
'ایف ایچ ایم پاکستان' کی 2017 کی پوسٹ کے کیپشن سے ویڈیو کا اصل سیاق و سباق بھی سامنے آ گیا۔ اس میں شان شاہد کو اکرام الحق کے ساتھ 'جناح کا پاکستان' کا پیغام پھیلانے میں مصروف دکھایا گیا تھا۔ اس کیپشن میں شوکت خانم ہسپتال، فنڈ ریزنگ یا عطیات کا کوئی ذکر نہیں تھا۔
پمفلٹ میں کیا تھا؟
وائرل ویڈیو میں پمفلٹس پر لکھی تحریر واضح طور پر نظر نہیں آ رہی۔ اس لیے صرف ویڈیو کو دیکھ کر یہ بتانا بالکل ناممکن ہے کہ ان پمفلٹس میں کیا مواد تھا۔ اصل میں، گردش کرنے والی پوسٹس میں کوئی ثبوت نہیں دیا گیا کہ ان پمفلٹس کا تعلق شوکت خانم ہسپتال سے تھا۔
تو بھائی، اگلی بار جب کوئی ایسی 'بڑی خبر' وائرل ہو تو تھوڑا رک کر سوچ لینا! سب کچھ سچ نہیں ہوتا جو آنکھوں کو دکھے۔