کومل عزیز خان کا "اسٹاف پکنک" یا "سوشل میڈیا شو آف"؟
معروف پاکستانی اداکارہ اور اب کاروباری دنیا میں قدم جمانے والی کومل عزیز خان سوشل میڈیا صارفین کی تنقید کی زد میں آ گئی ہیں۔ ان کے برانڈ Omal by Komal کی ٹیم کے ساتھ ایک بیچ ہاؤس آؤٹنگ کی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کرنے پر کئی لوگوں نے سوالات اٹھا دیے ہیں۔
یہ گیٹ ٹوگیدر مبینہ طور پر برانڈ کے نئے کلیکشن کی لانچنگ کے بعد منعقد کیا گیا تھا۔ لیکن آن لائن صارفین کی رائے ملی جلی رہی۔ کچھ نے پوچھا کہ کیا یہ واقعی اسٹاف کو ٹریٹ تھا یا کومل عزیز خان کی بزنس وومن والی امیج کو چمکانے کا ایک سمارٹ طریقہ؟
ایک سوشل میڈیا صارف نے تو سیدھا ہی کہہ دیا، "یہ کیسا دکھاوا ہے کہ پورے عملے کو کام کے لیے لے کر جا رہے ہو اور اسے پکنک کہہ رہے ہو، اصل کام پر توجہ دو!" یہ تنقید اس وقت اور گہری ہو گئی جب کچھ دیگر تبصرہ نگاروں نے کہا کہ یہ سارا شو تو کومل کو ایک 'بڑی باس' یا 'سی ای او' کے طور پر پیش کرنے کی کوشش ہے۔
یار، یہ بھی تو سوچو کہ ملازمین کو باہر گھمانا ایک نارمل ورک پلیس روایت ہے، اِدھر کچھ صارفین کا کہنا تھا کہ اس میں 'شو آف' کرنے والی کیا بات ہے۔ پہلے اداکاری چھوڑ کر اپنے فیشن برانڈ Omal by Komal پر فوکس کرنے والی کومل عزیز خان انسٹاگرام پر اپنے کاروبار اور ذاتی زندگی کی اپ ڈیٹس شیئر کرتی رہتی ہیں۔ اس بیچ ہاؤس آؤٹنگ میں وہ ایک سفید فُلوں والے لباس میں اپنی ٹیم کے ساتھ نظر آئیں۔
لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایک باس کو اپنی ٹیم کے ساتھ انجوائے کرنے کی بھی سوشل میڈیا پر قیمت چکانی پڑتی ہے؟ یا پھر ہر بات کو دکھاوا سمجھنا ہماری عادت بن گئی ہے؟