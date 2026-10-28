حنا الطاف کی کراچی واپسی "جیل" بن گئی؟ لندن سے طنزیہ وڈیو وائرل!
پاکستانی اداکارہ حنا الطاف نے لندن سے اپنی واپسی سے پہلے ایک نئے ولاگ میں پاکستان میں خواتین کو درپیش پابندیوں پر ایک زبردست طنزیہ وار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں، حنا لندن کی سڑکوں پر چشمہ اور سردیوں کے کان ڈھکنے (earmuffs) لگائے بڑے آرام سے گھومتی نظر آ رہی ہیں، اور ساتھ ہی کراچی کی فلائٹ کے بارے میں بھی بتا رہی تھیں۔
اپنی ہنسی مذاق میں، اداکارہ نے کہا کہ وہ لندن میں اپنے آخری ناشتوں کا لطف اٹھانا چاہتی ہیں، اس سے پہلے کہ وہ کراچی میں اس جگہ واپس جائیں جسے انہوں نے مزاحیہ انداز میں جیل قرار دیا۔ حنا نے مزید کہا کہ پاکستان میں لڑکیوں کو اکثر عوامی سڑکوں پر بے فکر ہو کر گھومنے پھرنے کی آزادی نہیں ملتی، اور ملک میں لڑکی ہونا کبھی کبھی جرم جیسا محسوس ہو سکتا ہے۔
حنا نے اس سیر کو گھر واپس جانے سے پہلے "آزادی کے آخری لمحات" کا نام دیا۔
آپ کیا کہتے ہیں، حنا کی یہ "جیل" والی بات کس حد تک سچ ہے؟ کمنٹ کر کے بتائیں!