ہانیہ عامر نے یشما گل کی سالگرہ یادگار بنا دی، لیکن سوشل میڈیا پر ملی جلی رائے
پاکستانی اداکارہ ہانیہ عامر نے اپنی خاص دوست یشما گل کو اُن کی سالگرہ پر ایک ایسا سرپرائز دیا کہ ہر طرف اس کے چرچے ہو گئے۔ ہانیہ نے یشما کی سالگرہ کو یادگار بنانے کی کوشش کی۔
ہانیہ یشما کے اپارٹمنٹ گئیں اور اپنے ساتھ چیز کیک اور غبارے لے کر پہنچیں۔ ذرا سوچیں، کوئی ایسے آپ کے گھر آئے تو بندے کی کیسی خوشی ہو گی! ہانیہ کے اس اقدام سے یشما خوش ہوئیں اور دوست کی اس کوشش سے متاثر نظر آئیں۔ بھئی، یہ ہوتی ہے سچی دوستی!
سالگرہ کا یہ جشن صرف کیک کاٹنے تک محدود نہیں رہا۔ دونوں اداکاراؤں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر تھراپیوٹک آرٹ کی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا، جس سے محفل کا رنگ اور گہرا ہو گیا۔ اس موقع کی تصاویر سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہیں، جن میں ان کے خوشگوار لمحات نظر آتے ہیں۔
ویسے تو ہانیہ اور یشما اکثر اہم موقعوں پر ایک ساتھ نظر آتی ہیں، ۔ ہانیہ کے اس سالگرہ سرپرائز نے ایک بار پھر ان کی دوستی کو اُجاگر کیا، اور مداحوں اور دیگر مشہور شخصیات نے انہیں نیک تمنائیں دیں۔
لیکن، بھئی، سوشل میڈیا ہے نا! یہاں ہر بات پر دو گروپ بن جاتے ہیں۔ کچھ صارفین نے جہاں یشما کو سالگرہ کی مبارکبادیں دیں اور دونوں کی دوستی کو سراہا، وہیں کچھ نے ان کے لباس کے انتخاب پر تنقید بھی کی اور یہ سوال بھی اٹھایا کہ انہیں مداحوں سے اتنی سپورٹ کیوں ملتی ہے۔ اب یہ تو دنیا کا دستور ہے، ہر چیز پر سب کی رائے مختلف ہی ہوتی ہے۔