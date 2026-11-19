نولن کا قصہ: زینڈیا کی وہ نظر ٹام ہالینڈ کو بھی معلوم ہے
کرسٹوفر نولن نے منگل کے روز لاس اینجلس میں دی اوڈیسی کی ایک خصوصی اسکریننگ کے بعد اسٹیون اسپیلبرگ کے ساتھ سوال و جواب کے ایک سیشن میں ایک مزے دار قصہ سنایا۔ قصہ ٹام ہالینڈ اور زینڈیا کے بارے میں ہے، اور یہ فلم کے ایک ایسے سین سے جڑا ہے جس میں زینڈیا ایتھینا کا کردار ادا کرتی ہیں۔
نولن نے کیا سنایا
نولن کے بقول: «زینڈیا نے ایتھینا کا وہ تصور بنایا ہے۔ وہ اسے مایوسی کی ایک نظر دیتی ہے۔ جب ٹام ہالینڈ نے فلم دیکھی تو وہ کہنے لگے، 'وہ نظر مجھے معلوم ہے۔ مجھے یہ پسند نہیں۔'»
وہ نظر جو گھر تک پہنچ گئی
یہ قصہ صرف پردے کی بات نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فلم میں زینڈیا کی ایتھینا نے میٹ ڈیمن کے اوڈیسیس کو جو مایوسی بھری نظر دی، وہی نظر ٹام ہالینڈ کو اصل زندگی میں بھی مل چکی ہے۔ نولن پر اس جملے کا ایسا اثر ہوا کہ وہ آج بھی اسے یاد رکھتے ہیں۔
دس سال کا سفر، ایک اوڈیسی
برطانوی اداکار ٹام ہالینڈ اور زینڈیا دس سال سے دوست ہیں، اور ممکن ہے کہ اتنے ہی عرصے سے ایک دوسرے کو ڈیٹ بھی کر رہے ہوں۔ کم از کم 2021 سے ان کا رومانوی تعلق یقینی مانا جاتا ہے۔ 2024 کے اختتام پر ان کی منگنی کی خبر سامنے آئی، اور ہو سکتا ہے کہ اب دونوں شادی شدہ ہوں۔
دونوں ایک ساتھ کئی فلموں میں نظر آ چکے ہیں، جن میں نولن کی دی اوڈیسی بھی شامل ہے، جو اس سال ریلیز ہوئی۔ ان کے تعلق کے بہت سے لمحے مداحوں کے سامنے ہی گزرے ہیں، کیونکہ دونوں اکثر عوام کی نظروں میں رہتے ہیں۔
ایسے لمحات اور ایسے جذبات ہر رشتے میں آتے ہیں، اور مشہور جوڑوں کو اس سے کوئی چھوٹ نہیں ملتی۔ اچھی بات یہ ہے کہ ہالینڈ نے اسے ہلکے پھلکے انداز میں لے لیا۔
زینڈیا یا ہالینڈ کا اس قصے پر ردعمل سننا دلچسپ ہوگا۔