ڈنے موبین نے حرمت اور اصل زندگی کا فرق دکھا دیا: ایک ماں پیار کرنے والی، دوسری ناراض
ڈنے موبین نے اپنی اصل زندگی کی ماں اور ڈرامہ حرمت میں اپنی آن اسکرین ماں کے تعلق میں واضح فرق سامنے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے ایک ریل شیئر کی جس کا عنوان "حرمت اپنی ماں کے ساتھ متوازی کائنات میں" ہے۔ ریل میں مزاحیہ انداز سے ایک طرف ان کی اپنی ماں کے ساتھ خوشگوار لمحہ ہے، دوسری طرف حرمت اور اس کی ماں نفیسہ کے درمیان تناؤ بھرے سین ہیں۔ نفیسہ کا کردار عظمیٰ حسن نبھا رہی ہیں۔
اس ریل پر ردعمل دیتے ہوئے ڈنے نے اداکاری کے فن پر بھی بات کی۔ ان کے مطابق اداکار کو کبھی کبھی ایسے جذبات اور حالات دکھانے پڑتے ہیں جو اس نے خود کبھی نہ جیے ہوں، اور انہیں یہ سب اتنا یقین دلا دینے والا بنانا پڑتا ہے کہ کوئی شک نہ کرے۔ انہوں نے اسی صلاحیت کو اداکاری کا اصل فن قرار دیا۔
ڈنے نے دونوں ماؤں کے لیے محبت بھرے الفاظ بھی لکھے۔ اپنی ماں کو انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنی محبت کہا، اور عظمیٰ حسن کو شاندار ساتھی اداکارہ قرار دیتے ہوئے جانوروں سے ان کی محبت کی تعریف بھی کی۔
ڈرامے میں کیا چل رہا ہے
حرمت اپنے سخت فیملی ڈرامے کی وجہ سے توجہ کھینچ رہا ہے۔ ڈنے اس میں ٹائٹل کردار میں ہیں، اور حرمت کے اپنی ماں سے تعلقات اس کے بدلتے رویے اور زیشان کے ساتھ بڑھتی وابستگی کے بعد کشیدہ ہو گئے ہیں۔ حالیہ اقساط میں نفیسہ نے حرمت کو اس کے فیصلوں اور زیشان کے ساتھ بڑھتی قربت پر ٹوکا، اور دونوں کے درمیان سخت بحث ہوئی جو ماں بیٹی کے بڑھتے ہوئے جذباتی فاصلے کو سامنے لاتی ہے۔ نفیسہ کوشش کر رہی ہیں کہ بیٹی کو اس کے اعمال کے نتائج سمجھا سکیں۔
سوشل میڈیا پر ناظرین کی رائے بھی تقسیم ہو گئی ہے۔ بہت سے لوگ نفیسہ کے ساتھ ہمدردی ظاہر کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حرمت کے رویے کی وجہ سے وہ اکیلے جدوجہد کر رہی ہیں۔ کچھ ناظرین حرمت پر تنقید کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ماں اور سابق منگیتر طابش کے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہے، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ اس کی مشکل پرورش کو بھی مدنظر رکھا جائے۔
تو آپ کس کی طرف ہیں، نفیسہ کی یا حرمت کی؟