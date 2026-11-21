Bollywood ke young stars kya kar rahe hain? Nayi films aur promising performances ka update
Ahaan Panday ke career ki disha ab set ho rahi hai. Apni blockbuster debut film 'Saiyaara' ki success ke baad, Ahaan ab do bade projects mein hain: ek action-thriller 'Beparwah' jise Yash Raj Films bana rahi hai, aur ek untitled romantic drama jo filmmaker Mohit Suri ke saath hai.
Unka next move kya hoga, yeh in dono films se decide hoga, jo unke career ka future tay karenge.
Isi tarah, Babil Khan bhi apni acting mein identity bana rahe hain. Woh alag-alag characters aur unconventional stories explore kar rahe hain. Unka focus ab Malayalam film mein debut karne aur Shoojit Sircar ki film 'Darjeeling' jaisi projects par hai, jo unki versatility dikhayenge.
Vedang Raina bhi screen par apni maujoodgi badha rahe hain. Woh ab Maddock Films ki ek untitled romantic comedy mein Naomika Saran ke saath nazar aayenge. Yeh role unhein alag genre explore karne aur acting ka naya pehlu dikhane ka mauka dega.
Abhay Verma ke paas bhi kaafi interesting projects line up hain. Woh 'King', 'Laikey Laikaa', aur 'Maha Munjya' mein nazar ayenge. Yeh diverse lineup dikha rahi hai ke woh kitne versatile hain aur industry mein apna naam mazbooti se bana rahe hain.
Rohit Saraf apna acting repertoire badha rahe hain. Unhein action-fantasy film 'Mahakali' aur Sajid Ali ki romantic drama 'Heer Ranjha' mein feature karne wala hai. Yeh dono projects unhein acting ke alag-alag roop explore karne ka chance denge.
Lakshya ne apni screen presence aur challenging roles se logon ko curiosity mein dala hua hai. Woh agle project mein 'Lag Jaa Gale' mein Janhvi Kapoor aur Tiger Shroff ke saath kaam karega, saath hi Prosit Roy ki ek psychological love story mein bhi nazar aayega.
Dekhte hain in sab young stars mein se kaun koi next big deal ban pata hai.