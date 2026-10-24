Esra Ayesha اور Zayb Khan کی انٹرویو میں قربت، عوام کا 'Cringe' ری ایکشن
Tamasha 5 کے سٹارز Zayb Khan اور Esra Ayesha کا شو میں شروع ہونے والا رومانس اب بھی سب کی نظروں میں ہے۔ شو کے دوران بھی کیمروں میں ان کی قربت کے لمحے کئی بار قید ہوئے تھے، یہاں تک کہ Zayb کے شو سے باہر ہونے پر Esra جذباتی ہو کر رو پڑیں۔ اب Tamasha 5 ختم ہونے کے بعد یہ دونوں اکثر لائیو سیشنز اور انٹرویوز میں ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔
لیکن حال ہی میں Fuchsia Magazine کے ایک YouTube شو میں، جس کی میزبانی Rabia Mughni کر رہی تھیں، ان کی آن سکرین کیمسٹری نے ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا۔ انٹرویو کے دوران جب Esra رشتوں میں مردوں کی عزت کے بارے میں بات کر رہی تھیں، تو Zayb ان کے قریب ہونے کے لیے حد سے زیادہ بے تاب دکھائی دے رہے تھے اور Esra مسکرا رہی تھیں۔ یہ 'Cringe' لمحہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے۔
لوگوں نے اسے شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور لگتا ہے کہ اب یہ رومانس کچھ زیادہ ہی 'over' ہو گیا ہے۔ ایک صارف نے کہا، "وہ دن بدن اپنی عزت کھو رہے ہیں،" جبکہ دوسرے نے لکھا کہ Zayb Khan، Esra کو استعمال کر رہا ہے لیکن بچے یہ بات نہیں سمجھ سکتے۔
ایک اور صارف کا کہنا تھا کہ مسئلہ ان کے رومانس کا نہیں بلکہ انٹرویو کے دوران ایسی حرکتوں کا ہے۔