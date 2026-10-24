مائیکال ذوالفقار کو 'ابھرتا ستارہ' کہنے پر ہنسی آگئی!
پاکستانی اداکار مائیکال ذوالفقار اپنی فلم 'پشمینہ' کی لانچ تقریب میں ایک صحافی کے تعارف پر اپنے مزاحیہ ردعمل کی وجہ سے سوشل میڈیا پر چھا گئے۔ یہ واقعہ ایک یونیورسٹی میں پیش آیا جہاں انٹرویو کے دوران صحافی نے انہیں 'پاکستانی فلم انڈسٹری کا ابھرتا ستارہ' کہہ کر متعارف کروایا۔
اس تعارف نے بظاہر مائیکال کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی، جس پر انہوں نے بعد میں آن لائن ایک ہلکا پھلکا جواب شیئر کیا۔ مائیکال نے سوشل میڈیا پر لکھا، "پتا نہیں میں مسکرایا یا نہیں، اس لیے کہ اس نے مجھے 'ابھرتا ستارہ' کہا تھا یا اس طریقے سے جس طرح اس نے میرا نام پکارا"۔
انٹرویو کے دوران مائیکال نے فلم کی لانچ کے موقع پر خوشی کا اظہار بھی کیا اور کہا کہ یہ ٹیم کے لیے ایک پرجوش لمحہ تھا اور وہ فلم کی آمد کا جشن مناتے ہوئے بہت خوش تھے۔ اس کلپ پر آن لائن بھی خوب مزاحیہ تبصرے دیکھنے میں آئے، ایک صارف نے تو یہ تک کہہ دیا کہ صحافی نے مائیکروفون خریدا اور سیدھے یونیورسٹی پہنچ گیا تاکہ صحافت شروع کر سکے۔
مائیکال ذوالفقار ایک پاکستانی اداکار اور سابق ماڈل ہیں جو اپنے ٹیلی ویژن ڈراموں اور فلموں جیسے 'شیردل'، 'بیبیلیشئس' اور 'سنگِ ماہ' کے لیے جانے جاتے ہیں۔ بھئی، نام صحیح لینے سے پہلے 'ابھرتا ستارہ' کہنے کا فائدہ کیا؟ آپ کا کیا خیال ہے، اداکار کا ردعمل سہی تھا نا؟