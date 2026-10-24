ہیرا مانی کے بولڈ ڈانس نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی!
پاکستانی اداکارہ ہیرا مانی نے حال ہی میں انسٹاگرام پر اپنی ایک ڈانس ویڈیو شیئر کی ہے جس پر کچھ صارفین نے تنقید کی ہے۔ اس ویڈیو میں ہیرا ایک بولڈ آؤٹ فٹ میں اپنے ڈانس مووز دکھا رہی ہیں، جسے دیکھ کر صارفین کی رائے کافی بٹ گئی ہے۔
ویڈیو کے ساتھ انہوں نے اپنی پِسز پرسنالٹی کے بارے میں ایک پُراعتماد پیغام بھی پوسٹ کیا ہے۔ کیپشن میں لکھا ہے، "میں ایک پِسز ہوں۔ اگر آپ میرے ساتھ اچھے ہوں گے، تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میرے والدین نے میری تربیت کیسے کی۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پنگا لیں گے، تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے خود کو کیسے پروان چڑھایا ہے۔" یہ پیغام واضح کرتا ہے کہ وہ والدین سے سیکھی ہوئی اقدار اور اپنی ذاتی تجربات سے حاصل کی گئی طاقت کے درمیان فرق کو ظاہر کر رہی ہیں۔ ہیرا کے یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ وہ اچھی عادات اور احترام کو اہمیت دیتی ہیں، لیکن ضرورت پڑنے پر اپنے لیے کھڑے ہونے کو بھی تیار ہیں۔
اس پوسٹ کے تبصروں میں ایک دلچسپ پہلو سامنے آیا۔ ایک فالوور نے طنزیہ انداز میں لکھا، Toooobah ka door open hae، جس پر ہیرا نے ہنسی کی ایموجیز کے ساتھ "اوکے" لکھ کر جواب دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے تنقید کا جواب بحث کے بجائے ایک playful اور مختصر انداز میں دینا بہتر سمجھا۔
اس ویڈیو اور اس پر ہونے والے ردعمل نے ہیرا کی انسٹاگرام پوسٹ کو سب کی توجہ کا مرکز بنا دیا ہے۔ جہاں کچھ لوگ ان کے لباس اور ڈانس مووز پر تنقید کر رہے ہیں، وہیں کچھ ان کے کیپشن کو خود اعتمادی اور خودداری کا اظہار سمجھ رہے ہیں۔ تو بتاؤ، کیا ہیرا نے اپنے پِسز سٹائل سے سب کو چپ کرا دیا یا یہ بحث ابھی اور چلے گی؟