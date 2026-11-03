رابرٹ ڈاؤنی جونیئر اور پیڈرو پاسکل کا ہالووین پر کرداروں کا زبردست تبادلہ!
ہالی ووڈ میں ہالووین پر سلیبریٹیز کا مختلف روپ دھارنا کوئی نئی بات نہیں، لیکن اس بار Robert Downey Jr. اور Pedro Pascal نے تو کریکٹرز کو آپس میں ہی بدل کر سب کو حیران کر دیا ہے۔ انہوں نے مارول سنیماٹک یونیورس (MCU) کے اپنے اپنے مشہور کرداروں کی ادلا بدلی کی اور ثابت کر دیا کہ ان کے فن کی کوئی حد نہیں۔
تصور کریں، Robert Downey Jr. نے Pedro Pascal کا کریکٹر Mr. Fantastic کا روپ دھارا، اور Pedro Pascal بن گئے Robert Downey Jr. کے مشہور Dr. Doom!
یہ سب آنے والی فلم 'Avengers: Doomsday' کی ریلیز سے پہلے ہوا، جو 18 دسمبر کو سینما گھروں کی زینت بننے والی ہے۔ لگتا ہے یہ دونوں سٹارز فلم کے لیے پہلے ہی hype بنا رہے ہیں! کیا واقعی یہ swap ایک بہترین آئیڈیا تھا، یا ہم انہیں اپنے اصل کرداروں میں ہی دیکھنا چاہتے ہیں؟
عوامی ذرائع، وکی پیڈیا، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کی معلومات کے ساتھ۔