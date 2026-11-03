4 سانس کی مشقیں جو آپ کو سکون دے سکتی ہیں، آج ہی آزمائیں!
کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ دماغ میں خیالات کی آندھی رکی ہوئی ہے ہی نہیں! ذمہ داریاں جمع ہوتی جاتی ہیں، دن کا تناؤ بڑھتا جاتا ہے، اور حتیٰ کہ جب تھوڑا وقت نکال کر آرام کرنے لگو تو بھی واقعی سکون ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے لمحوں میں، شاید آپ کو کسی پیچیدہ چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اکثر اوقات، سب سے آسان ذریعہ جو آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ کی اپنی سانس ہے۔
آپ جس طرح سانس لیتے ہیں، وہ اس بات پر اثر انداز ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت کیسا محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ دباؤ میں ہوتے ہیں، تو آپ کی سانس تیز اور سطحی ہو سکتی ہے، جبکہ جب آپ شعوری طور پر اسے آہستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ تناؤ سے تھوڑا سا وقفہ لے سکتے ہیں اور دوبارہ اپنے جسم پر توجہ دے سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ سانسیں لینے سے سارا دباؤ غائب ہو جائے گا۔ لیکن، یہ دن میں ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کا ایک آسان طریقہ ضرور ہو سکتا ہے، جس سے آپ اپنے آپ کو چند منٹ کا سکون دے سکتے ہیں۔
سانس کے سُر تال کو سمجھو
یہ ایک ایسی سادہ تکنیک ہے جسے آپ تقریباً کہیں بھی آزما سکتے ہیں۔ ناک سے تقریباً چار سیکنڈ تک آہستہ سے سانس اندر کھینچیں، اور پھر تقریباً چھ سیکنڈ تک سانس باہر نکالیں۔ یہ چند بار دہرائیں، اپنی سانس پر زور دیے بغیر۔ سانس کو اندر لینے کے مقابلے میں زیادہ دیر تک باہر نکالنا آپ کے ردم کو آہستہ کرنے اور زیادہ پرسکون احساس پیدا کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔
ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ پانچ سیکنڈ کے لیے سانس اندر لیں اور پھر دوسرے پانچ سیکنڈ کے لیے سانس باہر نکالیں۔ مقصد یہ نہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہوا اندر لیں، بلکہ یہ کہ ایک مستقل اور آرام دہ ردم تلاش کریں۔ اسے آپ بیٹھ کر، کندھوں کو ڈھیلا چھوڑ کر، چند منٹ کے لیے کر سکتے ہیں۔ جب آپ اپنے ارد گرد ہونے والی باتوں سے تھوڑی دیر کے لیے رابطہ منقطع کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک اچھا انتخاب ہے۔
ذہن کو حاضر رکھو، سانس کو دیکھو
اپنے منہ کو آہستگی سے بند کریں اور ناک سے، آہستہ اور بغیر کوشش کے سانس لینے کی کوشش کریں۔ اپنی سانس کی حرکت کو محسوس کریں اور اسے اچانک تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ کا دماغ بھٹکنے لگے، تو بس اپنی توجہ ہوا کے اس احساس پر واپس لائیں جو آپ کی ناک سے اندر اور باہر جا رہی ہے۔ اس سے آپ کا ذہن حاضر رہے گا اور باقی سب کچھ کچھ دیر کے لیے بیک گراؤنڈ میں چلا جائے گا۔
ایک پرسکون سانس ناک سے اندر لیں اور، جب آپ سانس باہر نکالیں، تو منہ بند رکھتے ہوئے ایک ہلکی سی گنگنانے والی آواز پیدا کریں۔ یہ گنگناہٹ (ہمممم) جو کمپن اور آواز پیدا کرتی ہے، وہ توجہ مرکوز کرنے کا ایک اضافی ذریعہ بن سکتی ہے، جس سے آپ کو اپنے خیالات کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھنے میں مدد ملے گی۔ اس کے لیے زیادہ دیر تک کرنے کی ضرورت نہیں۔ چند آہستہ چکر ہی ایک چھوٹا سا وقفہ پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں۔
کب اور کیسے آزمائیں؟
آپ کو اس وقت تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں جب تک آپ کو شدید تناؤ محسوس نہ ہو۔ آپ اسے اپنی چھوٹی سی روزمرہ کی روٹین کا حصہ بنا سکتے ہیں: سونے سے پہلے، ایک مصروف دن کے بعد، یا یہاں تک کہ اپنے کاموں کے بیچ میں چند منٹ کے لیے۔ یار، تھوڑا بریک تو بنتا ہے!
اہم بات یہ ہے کہ آپ آرام سے سانس لیں اور اپنے آپ پر زور نہ ڈالیں۔ اگر کوئی تکنیک آپ کو چکر آنے، بے چینی یا زیادہ تناؤ کا باعث بنے، تو اسے روک دیں اور اپنی عام سانس پر واپس آ جائیں۔ اگر آپ شدید یا مسلسل تناؤ کا سامنا کر رہے ہیں، تو سانس کی مشقیں ایک اضافی ذریعہ ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کسی ماہر کی مدد کا متبادل نہیں ہیں۔ کبھی کبھی، تھوڑی دیر کے لیے رک جانا اور ایک پرسکون سانس لینا بالکل وہی چھوٹا سا وقفہ ہوتا ہے جس کی آپ کو اپنے دن کو مزید سکون کے ساتھ جاری رکھنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ ہے نا سادہ سی بات؟