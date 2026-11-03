کے پاپ ڈیمن ہنٹرز: کرسمس 2026 کے لیے 24 دن کے گفٹ والے ایڈونٹ کیلنڈرز!
اوئے ہوئے! فینز کی تو عید ہو گئی! نیٹ فلکس کی سپر ہٹ اینیمیٹڈ فلم 'کے پاپ ڈیمن ہنٹرز' اب صرف سکرین تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس کے آفیشل ایڈونٹ کیلنڈرز بھی کرسمس 2026 کے لیے آ چکے ہیں۔ یہ کوئی معمولی کیلنڈرز نہیں، بلکہ گیٹ ٹرینڈ (Get Trend) کے بنائے ہوئے یہ ایڈونٹ کیلنڈرز 24 دن کے سرپرائزز سے بھرے ہیں، کرسمس سے پہلے ہر دن ایک نیا تحفہ!
پہلے کیلنڈر میں تو ایسے آئٹمز ہیں جو دیکھ کر بندے کو چس آ جائے۔ بال کے ایکسیسریز سے لے کر فیشن جیولری اور چھوٹے کھلونے تک، سب کچھ ڈیمن ہنٹرز تھیم پر۔ اس میں آپ کو beaded بریسلٹ، ہیئر کلپس، ایک کمپیکٹ آئینہ ملے گا جس پر رمّی (Rumi)، میرا (Mira) اور زوئی (Zoey) کی HUNTR/X تگڑی ٹیم بنی ہوگی۔ اس کے علاوہ، movie کلرز میں مزےدار موزے، کی چینز، انگوٹھیاں اور ہار بھی ہیں، وہ بھی گولڈن کلر کے! اور ہاں، ایک 'کے پاپ ڈیمن ہنٹرز' تھیم والا ٹوٹ بیگ بھی ہے تاکہ سارا کلیکٹ کردہ خزانہ اس میں رکھا جائے۔
بس یہیں بات ختم نہیں ہوتی، ایک اور ایڈونٹ کیلنڈر بھی ہے جس میں سٹیشنری، سٹیکرز، کھلونے اور دیگر ایکسیسریز ہیں۔ ذرا سوچیں، 'کے پاپ ڈیمن ہنٹرز' والا رولر، پنسل شارپنر، پیپر کلپس اور ٹیپ، واہ! ساتھ ہی ڈربی تھیم والا سلیپ ماسک، مزید موزے اور ایک ڈوری والا فرینڈشپ بریسلٹ۔ اور ہنسنے والی بات یہ کہ HUNTR/X تگڑی ٹیم کی تصویر والا ایک منی پزل بھی ہے جس میں وہ اپنے فیورٹ کپ نوڈلز کھا رہے ہیں۔
یہ دونوں کیلنڈرز نیٹ فلکس سے آفیشلی لائسنس یافتہ ہیں اور چھٹیوں میں ڈیلیوری کے لیے ٹائم پر پہنچ جائیں گے۔ ویسے، فلم بھی کوئی عام نہیں، جون 2025 میں نیٹ فلکس پر ریلیز ہونے کے بعد اس نے گلوبلی دھوم مچا دی تھی اور بیسٹ اینیمیٹڈ فلم کا اکیڈمی ایوارڈ بھی جیتا تھا۔ اب تو اس کی بلو رے/ڈی وی ڈی کرائیٹیرین کلیکشن 4K ریلیز بھی ایمازون (Amazon) پر دستیاب ہے۔
لگتا ہے اس کرسمس ہر طرف ڈیمن ہنٹرز کی وائبز ہوں گی! گڑیا، ایکشن فگرز اور پلس ٹوائز کے بعد یہ ایڈونٹ کیلنڈرز تو ڈیمن ہنٹرز کے فینز کے لیے 'must-have' بن گئے ہیں۔ اب بتاؤ، کون کون ہے جو اپنا کرسمس اس "ڈیمن ہنٹر مہم" کے ساتھ منا رہا ہے؟