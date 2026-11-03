ڈرامہ 'نشتر' کی 25ویں قسط: شاہ داؤد نے بریرہ کو آزاد کیا، مداح خوش!
جیو ٹی وی کا ڈرامہ سیریل 'نشتر'، جسے مہا ملک نے لکھا ہے اور سراج الحق نے ڈائریکٹ کیا ہے، اپنی پچیسویں قسط کی وجہ سے آج کل خوب سرخیاں بٹور رہا ہے۔ اس قسط میں ایک بڑا موڑ آیا ہے جب شاہ داؤد نے بریرہ کو زبردستی کی شادی سے آزاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے بریرہ کو اپنی زندگی پر دوبارہ کنٹرول مل گیا ہے۔
شاہ داؤد کے اس فیصلے نے دیکھنے والوں کی جانب سے بھرپور داد سمیٹی ہے۔ بریرہ کی جبری شادی کی جدوجہد ڈرامے کا مرکزی تھیم رہی ہے، اور یہ تازہ قسط ایک ایسے ٹرننگ پوائنٹ کا نشان ہے جہاں شاہ داؤد نے بریرہ کی خودمختاری کو تسلیم کیا اور اس کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے اسے جانے دیا۔ یہ سمجھداری اور احترام کا عمل بہت سے ناظرین کے لیے حیران کن تھا، جس کے بعد سوشل میڈیا پر مثبت تبصروں کا ایک طوفان امڈ آیا۔
تبصروں میں شاہ داؤد کو 'تھرو جنٹل مین' کہا گیا اور ان کے باوقار رویے کی تعریف کی گئی۔ کچھ ناظرین نے ان کے رشتے کی پیچیدگی پر بھی بحث کی، یہاں تک کہ کچھ نے تو بریرہ کو کہانی کی اینٹاگونسٹ قرار دیا۔ 'نشتر' میں انمول بلوچ، دانش تیمور، عثمان پیرزادہ اور ہارون شاہد سمیت کئی نامور ستارے شامل ہیں۔ عبداللہ کدوانی اور اسد قریشی کی پروڈکشن میں بنے اس ڈرامے نے مسلسل ایسے دلچسپ پلاٹ پیش کیے ہیں جو سماجی اور خاندانی مسائل کو اجاگر کرتے ہیں۔ اب تک اس کی پچیس قسطیں نشر ہو چکی ہیں اور اس نے ایک مضبوط فین فالوونگ بنا لی ہے۔
پاکستان کے کچھ حصوں میں جبری شادیاں اب بھی ایک اہم سماجی مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے 'نشتر' میں اس کی عکاسی ناظرین کے لیے خاص طور پر پر اثر ثابت ہوئی ہے۔ شاہ داؤد کا ہمدردانہ اور بااحترام ردعمل معاشرتی اقدار کی بدلتی ہوئی تصویر پیش کرتا ہے اور روایتی پس منظر میں انفرادی حقوق پر ناظرین کو ایک امید افزا کہانی دیتا ہے۔ پاکستانی ناظرین کے لیے ایسی کہانیاں تفریح کے ساتھ ساتھ ثقافتی تبدیلیوں پر غور کرنے کا ایک پلیٹ فارم بھی فراہم کرتی ہیں۔