پروٹین سے بھرپور، مزیدار یوگرٹ براؤنی: صرف 12 منٹ میں!
جب شام کی چائے کے ساتھ کچھ چاکلیٹی کھانے کا دل کرے، یا پھر کھانے کے بعد میٹھے کی کریونگز ستائیں، لیکن ساتھ ہی اپنی ڈائٹ اور صحت کا بھی خیال رکھنا ہو، تو کیا کریں؟ یہ تو ایک پرانا جھگڑا ہے، ہے نا؟ لیکن اب پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ ہمیں مل گئی ہے ایسی براؤنی کی ترکیب جو آپ کی ساری خواہشات پوری کر دے گی۔ جی ہاں، ہائی پروٹین یوگرٹ براؤنی—جو صرف میٹھے کی طلب پوری نہیں کرتی بلکہ آپ کو پروٹین کا بھرپور پیک بھی دیتی ہے! اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو کھانے کے بعد کچھ میٹھا چاہتے ہیں، یا دن کے بیچ میں چاکلیٹ کا چھوٹا سا بریک، تو یہ ترکیب آپ کو لازمی اپنی فہرست میں شامل کر لینی چاہیے۔
یہ ترکیب ڈارک چاکلیٹ کی گہرائی اور کوکو کے بھرپور ذائقے کو اسٹرینڈ یوگرٹ کی ٹھنڈی، ملائم اور حیرت انگیز ٹیکسچر کے ساتھ اس طرح ملاتی ہے کہ ہر بائٹ ایک نئی دنیا میں لے جاتی ہے۔ اور اس میں پروٹین شامل ہونے کی وجہ سے، یہ ایک زیادہ پروٹین والے میٹھے کے لیے دلچسپ انتخاب ہے۔
یہ براؤنی کیوں ہے اتنی خاص؟
اس براؤنی کا سب سے کمال فیچر اس کی ٹیکسچر ہے۔ اصل میں، ہمیں تو وہی براؤنی پسند ہے جو اوون سے نکلنے کے بعد بھی بیچ سے ہلکی سی نرم اور 'فجِی' ہو۔ وہ جب آپ اسے کاٹتے ہیں تو اس کی نرمی دیکھ کر ہی دل کرتا ہے کہ بس ابھی کھا جاؤں! یہ وہی فجِی براؤنی ہے جسے پلیٹ میں چھوڑنا تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور سب سے اچھی بات؟ اس فجِی ٹیکسچر کو حاصل کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اس ترکیب میں کوئی خاص شیف والی ٹیکنیک نہیں چاہیے، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں۔ بس پندرہ منٹ کی تیاری، اور پھر صرف 12 سے 13 منٹ کے لیے اوون میں رکھیں۔ سوچیں، اتنی کم محنت میں اتنا مزیدار، پروٹین سے بھرپور، دہی، کوکو اور ڈارک چاکلیٹ کے ساتھ۔ یہ تو آپ کی نئی فیورٹ سویٹ ڈش بننے والی ہے، لکھ کر رکھ لو!
راز چھپا ہے اجزاء میں
اس ترکیب کا سارا جادو اس کے اجزاء کے بہترین توازن میں چھپا ہے۔ ہر چیز کو صحیح مقدار میں ڈالنا ہی اصل ہنر ہے۔ دہی، خاص طور پر اسٹرینڈ یوگرٹ، اس براؤنی کو وہ ضروری نمی اور ملائم ٹیکسچر دیتا ہے جس سے یہ ڈرائی ہونے کے بجائے رسیلی رہتی ہے۔ پھر آتا ہے پروٹین پاؤڈر، جو اس کے پروٹین پروفائل کو ایسے بوسٹ کرتا ہے کہ ہیلدی آپشن ڈھونڈنے والوں کے لیے یہ بیسٹ انتخاب بن جاتا ہے۔ کوکو پاؤڈر اسے گہرا اور بھرپور چاکلیٹی ذائقہ دیتا ہے جو چاکلیٹ کے عاشقوں کو تو بہت ہی پسند آئے گا۔ اور اس میں تھوڑا سا ایسپریسو پاؤڈر ڈالنے کا بھی جگاڑ ہے؛ یہ چاکلیٹ کے ذائقے کو اور بھی زیادہ ابھارتا ہے، لیکن براؤنی میں کافی کا ذائقہ بالکل بھی نہیں آتا، جو کہ ایک پلس پوائنٹ ہے۔ اگر آپ سانچوں کو چکنا کرنا چاہتے ہیں تاکہ براؤنیز بیک ہونے کے بعد آسانی سے نکلیں تو تھوڑا سا مکھن اور آٹا استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹپ: سانچے اچھے سے چکنے ہوں گے تو براؤنی چپکے گی نہیں!
بیکنگ کا چیلنج: وقت کی نزاکت
اگر کوئی ایک چیز ہے جس پر آپ کو خاص توجہ دینی ہے تو وہ ہے بیکنگ کا وقت، کیونکہ یہ ہی اصل گیم چینجر ہے۔ اگر آپ ایک رسیلی براؤنی چاہتے ہیں، تو اسے اوون سے تب تک نہ نکالیں جب تک کہ اس کا مرکز بالکل خشک اور سخت نہ ہو جائے۔ یاد رکھیں، پروٹین پاؤڈر بہت زیادہ نمی جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لیے، اگر آپ پروٹین پاؤڈر کی مقدار اپنی مرضی سے بڑھا دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی محنت کا پھل خشک اور سخت ہو جائے — اور وہ کوئی براؤنی نہیں، بلکہ سوکھی روٹی بنے گی! لہٰذا، ترکیب میں دی گئی مقداروں پر قائم رہیں اور سب سے اہم، بیکنگ کے وقت سے مت بہکیں۔ یہ ایک راز ہے کہ براؤنی اوون سے نکلنے کے بعد بھی ٹھنڈی ہونے کے ساتھ ساتھ سیٹ ہوتی رہتی ہے۔ تو جب آپ اسے اوون سے نکالیں تو اس کا مرکز ہلکا سا نرم ہو—یہی وہ پرفیکٹ پوائنٹ ہے جو ہمیں چاہیے۔
زیادہ بیکنگ ہی سب سے عام وجہ ہے براؤنی کے خشک ہونے کی۔ جتنا زیادہ یہ اوون میں رہے گی، اتنی ہی زیادہ اپنی قیمتی نمی کھوئے گی ۔ اس لیے، تقریباً 12-13 منٹ کے لیے، 170°C پر، پری ہیٹڈ اوون میں بیک کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن صرف گھڑی پر ہی بھروسہ مت کریں، اپنی براؤنی کی ٹیکسچر کو بھی غور سے دیکھیں۔ ہر اوون اور سانچے کے سائز کا حساب ہوتا ہے، لہٰذا وقت تھوڑا کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ مرکز بالکل خشک ہو گیا ہے، تو سمجھ جائیں کہ آپ نے اسے زیادہ پکا دیا ہے اور فجِی رزلٹ گیا پانی میں!
سٹور کرنے کا جگاڑ
اس لاجواب براؤنی کو زیادہ عرصے تک تازہ رکھنے کے بھی بہترین جگاڑ ہیں۔ آپ ان براؤنیز کو ریفریجریٹر میں تین سے چار دن تک ایک ایئر ٹائٹ ڈبے میں رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مزید عرصے تک چلے، تو انہیں پورشنز میں کاٹ کر فریز کر لیں۔ اس طرح جب بھی آپ کو اچانک چاکلیٹ میٹھے کی ضرورت ہو، آپ کے پاس ایک تیار براؤنی موجود ہوگی، اور پوری ترکیب دوبارہ بنانے کی زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ یہ تو کمال کا 'ہیپی آور' ہے، ہے نا؟ مطلب، جب دل کرے نکال کے کھاؤ، کوئی ٹینشن نہیں، ہر وقت فریش میٹھا حاضر!
آخر میں، یہ ہائی پروٹین یوگرٹ براؤنی ان چند ترکیبوں میں سے ایک ہے جو ہمیشہ آپ کے پاس ہونی چاہئیں جب آپ کو کچھ چاکلیٹی، بنانے میں آسان اور عام براؤنی سے زیادہ پروٹین والی چیز چاہیے۔ اسٹرینڈ یوگرٹ، کوکو، پروٹین پاؤڈر، انڈے، ڈارک چاکلیٹ اور ایسپریسو کے ایک چھوٹے سے ٹچ کے ساتھ، یہ براؤنی وہ سب کچھ فراہم کرتی ہے جو آپ اس سے توقع کرتے ہیں: گہرا چاکلیٹی ذائقہ اور نرم، رسیلی ٹیکسچر۔ بس آپ کو یہ کرنا ہے کہ اسے زیادہ بیک نہ ہونے دیں۔ کیونکہ اس ترکیب میں، ہلکا سا نرم مرکز کوئی خامی نہیں بلکہ اس کی اصل پہچان اور سارا لطف ہے۔ اب بتاؤ، اگلی بار جب کریونگز ہوں گی تو یہی بناؤ گے، یا وہی بورنگ چیز؟