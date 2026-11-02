ورون دھون کا ‘نئے دور’ کا فیصلہ: راہل پانڈے اور یش راج فلمز کے ساتھ ہاتھ ملا لیا؟ امتیاز علی کا بھی ‘سسپنس’!
’ہائے جوانی تو عشق ہونا ہے‘ کے فلاپ ہونے کے بعد، ورون دھون اب کچھ ’ہٹ‘ کرنے کے موڈ میں لگ رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق وہ ’ماملا لیگل ہے‘ کے ڈائریکٹر راہل پانڈے کے ساتھ ایک نئی فلم میں کام کریں گے، اور دونوں اس اشتراک کے لیے پرجوش ہیں۔ ’ماملا لیگل ہے‘ کا سیزن 2 اس سال کے شروع میں نیٹ فلکس پر آیا تھا اور اسے آڈینس کے ساتھ ساتھ ناقدین نے بھی خوب سراہا تھا۔
صرف یہی نہیں، ورون نے مبینہ طور پر یش راج فلمز کے ساتھ ایک ہورر فلم بھی سائن کر لی ہے، جو ان کی حالیہ مین اسٹریم انٹرٹینرز سے ہٹ کر ہے۔ فی الحال اس ہورر پراجیکٹ کی ڈائریکٹر، کاسٹ اور کہانی کی تفصیلات ’انڈر ریپس‘ ہیں۔ ہورر فلم؟ ورون اور ہورر؟ یہ تو زبردست ٹوسٹ ہے! انتظار رہے گا کہ ڈرا دھمکا بھی پاتے ہیں یا بس ’مین اسٹریم انٹرٹینر‘ ہی رہتے ہیں۔
ادھر ممبئی میں جاری جگراں فلم فیسٹیول میں، امتیاز علی نے ملیالم اسٹار فہد فاضل کے ساتھ اپنی ممکنہ کولیبریشن کے بارے میں بھی کچھ باتیں بتائی ہیں۔ امتیاز علی نے تصدیق کی کہ ان کی پلان کی گئی فلم ’دی ایڈیٹ آف استنبول‘ تو بن نہیں پائی۔ لیکن امتیاز علی کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ ایک دوسرے کے رابطے میں ہیں اور کسی وقت فہد کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا۔ بھئی، امید پر دنیا قائم ہے۔ یہ ’آگ‘ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے، بس اب دیکھنے والی بات ہے کہ کب یہ شعلے بنتی ہے۔
تو اب دیکھتے ہیں کہ ورون کے یہ نئے پتے کیا کمال دکھاتے ہیں، اور امتیاز علی کی یہ ’آگ‘ کب بھڑکتی ہے؟