آئل کا داغ لگ گیا؟ پریشان نہ ہوں، یہ آسان ٹِپ آپ کا کام بنا دے گی!
اگر کسی فیورٹ قمیض، پینٹ یا ڈریس پر ایک سیکنڈ میں آئل کا داغ لگ جائے تو یہ آپ کا سارا موڈ خراب کر سکتا ہے۔ ایسے میں جو پہلی چیز دماغ میں آتی ہے وہ یہ کہ داغ والی جگہ کو زور زور سے رگڑنا شروع کر دیں یا فوراً کپڑے کو واشنگ مشین میں ڈال دیں۔ لیکن تھوڑا ٹھہر جائیں، یہ دونوں کام جلدبازی میں نہ کریں۔
تِیل والے داغوں کو پانی کے عام داغوں سے مختلف طریقے سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ غلط طریقہ اپنائیں گے تو داغ کو نکالنا اور بھی مشکل ہو سکتا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ زیادہ تر صورتوں میں، آپ کچن کے فریش آئل داغ کو گھر میں موجود چیزوں سے ہی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ فوراً حرکت میں آئیں اور داغ کو کپڑے پر "پکنے" نہ دیں۔
داغ لگتے ہی کیا کریں؟
جیسے ہی کپڑے پر تیل گرے، کوشش کریں کہ زور سے رگڑنا شروع نہ کریں۔ اس کے بجائے، ایک صاف کچن پیپر یا کوئی بھی جاذب کپڑا لیں اور داغ والی جگہ کو نرمی سے تھپتھپائیں۔ مقصد یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اضافی تیل کو سطح سے ہٹا دیا جائے۔ ایسی حرکتوں سے پرہیز کریں جو داغ کو باہر کی طرف پھیلائیں، کیونکہ اس سے داغ کا ایریا بڑھ سکتا ہے اور اسے صاف کرنا مشکل ہو جائے گا۔
برتن دھونے والا صابن ہے آپ کا سپرہیرو!
برتن دھونے والا ایک عام ڈِش واشنگ لِکویڈ آئلی داغوں سے نمٹنے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اسے سطحوں سے چکنائی ہٹانے کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ تھوڑی سی مقدار براہ راست داغ پر لگائیں اور اسے اپنی انگلیوں یا ایک نرم ٹوتھ برش سے آہستگی سے پھیلائیں۔ اسے تقریباً 10 سے 15 منٹ تک لگا رہنے دیں، لیکن کپڑے کو تیزی سے رگڑنے سے گریز کریں۔ کوئی بھی پروڈکٹ استعمال کرنے سے پہلے، کپڑے کی کیئر انسٹرکشنز کو چیک کرنا بہتر ہے، اور اگر کوئی شک ہو تو پہلے کسی چھپی ہوئی جگہ پر ٹیسٹ کر لیں۔
دھلائی اور احتیاط
پری ٹریٹمنٹ کے بعد، داغ والی جگہ کو اچھی طرح دھو لیں اور پھر کپڑے کو اس کے لیبل پر دی گئی ہدایات کے مطابق دھو لیں۔ صحیح ڈیٹرجنٹ اور کپڑے کے لیے مناسب درجہ حرارت استعمال کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ داغ چلا گیا ہے صرف اس لیے کہ کپڑا دھونے کے بعد چھونے میں صاف لگ رہا ہے۔ کپڑے کو ڈرائیر میں ڈالنے سے پہلے داغ والی جگہ کو غور سے دیکھیں۔
یہ سب سے اہم پوائنٹس میں سے ایک ہے۔ اگر دھلائی کے بعد بھی تیل کا نشان نظر آ رہا ہے، تو کپڑے کو ڈرائیر میں نہ ڈالیں اور نہ ہی اسے استری کریں۔ تیز گرمی داغ کو ہٹانا اور بھی مشکل بنا سکتی ہے۔ اگر داغ برقرار ہے، تو ڈِش واشنگ لِکویڈ کی تھوڑی مقدار سے پری ٹریٹمنٹ کو دہرائیں اور کپڑے کو دوبارہ دھوئیں، ہمیشہ اس کی کیئر انسٹرکشنز کے مطابق۔
پرانے داغ اور نازک کپڑے
اگر آپ فوراً داغ کو ہینڈل نہیں کر سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کپڑا خراب ہو گیا ہے۔ پرانے آئلی داغوں کو شاید زیادہ کوشش کی ضرورت ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ کپڑے کے ریشوں میں گہرائی تک سرایت کر چکے ہوتے ہیں۔ آپ داغ والی جگہ پر تھوڑی مقدار میں ڈِش واشنگ لِکویڈ لگا کر اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ سکتے ہیں اور پھر کپڑے کو اس کے لیبل کے مطابق دھو سکتے ہیں۔ اگر کپڑا نازک، مہنگا ہے یا اسے خاص صفائی کی ضرورت ہے، تو کئی مختلف چیزیں آزمانے کے بجائے پروفیشنل لانڈری سروس سے رابطہ کرنا بہتر ہے۔
انٹرنیٹ پر داغ ہٹانے کے لیے بہت سی ٹپس ملیں گی، لیکن سب ہر قسم کے کپڑے کے لیے موزوں نہیں ہوتیں۔ مضبوط کلینرز، بلیچ یا مختلف پروڈکٹس کا مجموعہ رنگت کو خراب کر سکتا ہے یا کپڑے کے ریشوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر یہ ریشم، اون، ویلوٹ یا کوئی اور نازک کپڑا ہے تو پہلے لیبل پر دی گئی ہدایات چیک کریں۔ یہی بات ان کپڑوں پر بھی لاگو ہوتی ہے جن پر لکھا ہو کہ انہیں صرف ڈرائی کلین کرنا ہے۔
تو، آئل کا داغ لگنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے پسندیدہ کپڑے کو خدا حافظ کہہ دیں۔ جتنا جلدی ہو سکے اضافی تیل ہٹائیں اور ہلکا سا پری ٹریٹمنٹ کریں، اتنا ہی بہتر نتائج ملنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کپڑے کو پاگلوں کی طرح نہ رگڑیں، کیئر لیبل چیک کریں اور، سب سے بڑھ کر، کپڑے کو تیز گرمی میں نہ ڈالیں جب تک داغ نظر آ رہا ہو۔ ورنہ پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا!