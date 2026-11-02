The Mongoose کی شوٹنگ میں کینگروز کا ہنگامہ: ہالی ووڈ پریشان، ہم حیران!
ہالی ووڈ کے دھماکے دار ایکشن سٹار Liam Neeson کی نئی فلم "The Mongoose" آنے والی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف سکرین پر ہی نہیں، پردے کے پیچھے بھی ایک زبردست ایڈونچر ثابت ہوئی ہے۔ فلم میں Neeson ایک جنگی ہیرو Ryan "Fang" Flanagan کا کردار نبھا رہے ہیں، جو غلطی سے قتل کے الزام میں پولیس سے بھاگتا پھرتا ہے اور اس کی کہانی امریکہ کے مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے ایک لمبے تعاقب پر مبنی ہے۔ فلم میں Neeson کے ساتھ ہنر مند اداکارہ Marisa Tomei بھی اہم کردار میں ہیں، جو اپنی شاندار پرفارمنس کے لیے جانی جاتی ہیں۔ لیکن بھائیو، فلم کی شوٹنگ کے دوران جو کچھ ہوا وہ کسی اسکرپٹ کا حصہ نہیں تھا، بلکہ قدرت کا اپنا ایکشن سیکوئنس تھا!
کینگروز کا ہائی الرٹ: شوٹنگ بنی "وائلڈ لائف شو"
فلم کی کہانی بھلے ہی امریکہ کے علاقوں Kentucky، Arkansas اور Texas میں سیٹ کی گئی ہو، لیکن اس کی ساری شوٹنگ Australia کے دلکش شہر Melbourne اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ہوئی۔ اب اصل مزہ یہ ہے کہ Australia کا قومی جانور کینگرو ہر طرف آزاد گھومتا ہے۔ فلم کے عملے اور اداکاروں کو خاص طور پر گاڑیوں کے تیز رفتار سین فلمااتے ہوئے ان کینگروز کی وجہ سے ایک انوکھے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ Liam Neeson نے خود اس تجربے کو شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ، "کینگروز شام کے وقت سیٹ سے واپسی پر بہت نظر آتے تھے، اور یہ خطرناک ہو سکتا تھا۔" یہ سن کر تو ایسے لگتا ہے جیسے Neeson کو ایکشن فلم کے ساتھ ساتھ وائلڈ لائف ڈاکومنٹری کی شوٹنگ بھی کرنی پڑی ہو۔
فلم کے ڈائریکٹر Mark Vanselow، جن کا Neeson کے ساتھ ایک پرانا تعلق ہے کیونکہ وہ پہلے ان کے اسٹنٹ ڈبل رہ چکے ہیں، نے بھی اس پریشانی کا ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ فلم کے سنسنی خیز کار چیس کے سین فلمااتے وقت بہت مشکلات آئیں۔ Vanselow نے کہا، "گاڑیوں کے ایکشن کے لیے استعمال ہونے والے ٹریک پر کینگرو ہر طرف تھے، اس لیے عملے کو ان پر نظر رکھنی پڑی تاکہ وہ شوٹنگ کے دوران گاڑیوں کے سامنے نہ آئیں۔" یار، یہ تو بڑی سر درد ہے! ایک طرف ٹائمنگ اور ایکشن پر فوکس کرنا ہے اور دوسری طرف بیچارے کینگروز کی حفاظت بھی کرنی ہے تاکہ وہ کہیں ہالی وڈ کی بلاک بسٹر کا حصہ نہ بن جائیں۔
جب ہالی وڈ کی پرفیکشن کو کینگروز نے چیلنج کیا
اس پورے کینگرو والے معاملے میں ایک بڑا مسئلہ "کونٹینیوٹی" کا بھی تھا، جو ہالی وڈ میں بہت اہم مانا جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، فلم کی کہانی امریکہ کی سڑکوں پر چل رہی ہو اور اچانک ایک سین میں ایک چھلانگ مارتا ہوا کینگرو نظر آ جائے! یہ تو سارا رومانس ختم کر دے گا۔ Neeson نے خود اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ، اور خاص طور پر اس لیے کہ ہم نے اسے Melbourne اور اس کے آس پاس فلمایا تھا۔ فلم تو امریکہ میں سیٹ کی گئی ہے۔ تو سین میں کینگرو کا آنا، نہیں، یہ اچھا نہیں ہوگا۔ ہالی وڈ کی پرفیکشن کو کینگروز کا یہ سرپرائز وزٹ بالکل منظور نہیں تھا۔ کیا ہی زبردست مزاح ہوتا اگر ایک آدھا کینگرو کیمرے میں قید ہو ہی جاتا، سوچو مداحوں کا reaction!
Marisa Tomei کی حیرت اور Neeson کا مزاح
اس تمام ڈرامے کے بیچ، فلم میں Liam Neeson کے ساتھ کام کرنے والی اداکارہ Marisa Tomei نے اپنے تجربے کا بھی اظہار کیا۔ وہ فلم میں Tara کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ Tomei نے بتایا کہ وہ Liam Neeson کی بہت بڑی مداح ہیں اور انہیں ایک طویل عرصے سے پسند کرتی تھیں۔ انہوں نے گزشتہ ماہ ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ انہیں یہ فلم اس لیے پسند آئی کیونکہ اس میں ایکشن اور تفریح کا بہترین امتزاج ہے، اور ساتھ ہی جنگ کے صدمے اور امریکی ہیروز کے تجربات کو ایک نئے اور مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ان کے نزدیک یہ کہانی کو بہت پرلطف انداز میں پیش کرنے کا موقع تھا۔
Tomei کو سب سے زیادہ حیرت Liam Neeson کے حس مزاح نے کی۔ انہوں نے Neeson کو ایک لیجنڈ قرار دیتے ہوئے کہا، پورا معاملہ واقعی Liam اور ان کے ساتھ کام کرنے کے مزے کے بارے میں تھا۔ ظاہر ہے، وہ ایک لیجنڈ ہیں، لیکن جب آپ ان سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں، تو وہ بہت مزاحیہ ہیں۔ ان کا بہت سا مزاح فلم میں بھی جھلکتا ہے۔ انہوں نے اسکرپٹ کی بھی بہت تعریف کی، جس میں ایکشن کے ساتھ ساتھ مزاح اور چٹکلے بھی ہیں۔ تو بھئی، اس بار Neeson صرف ایکشن نہیں، کامیڈی کا تڑکا بھی لگانے والے ہیں!
اب تو ہمیں شدت سے انتظار ہے کہ "The Mongoose" کیسی بنتی ہے اور آیا Neeson اور Vanselow کی ٹیم نے کینگروز کو اپنی ہالی وڈ فلم سے دور رکھنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے یا نہیں! کیا پتہ کچھ کینگرو چھپ چھپا کر فلم کا حصہ بن ہی گئے ہوں؟