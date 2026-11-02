ڈرامہ نیشتر: شاہ داؤد نے تمثیل کو سٹریٹ فارورڈ جواب دیا، شائقین فل خوش!
Geo TV پر نیشتر کی 26ویں قسط آ چکی ہے، اور اس میں جو ہوا اس کی بات ہر طرف ہو رہی ہے۔ اس قسط میں تمثیل نے شاہ داؤد کی زندگی میں اپنی جگہ بنانے کی پوری کوشش کی۔
اس نے داؤد سے کہا کہ وہ بریرہ کو بھول جائے اور اس کے پیچھے اپنی زندگی خراب کرنا چھوڑ دے۔ تمثیل نے وعدہ کیا کہ وہ داؤد کا فیوچر برباد نہیں ہونے دے گی، مگر شاہ داؤد نے اسے صاف صاف سنا دیا کہ وہ چلی جائے اور اسے اکیلا چھوڑ دے۔
شاہ داؤد کے اس 'سیدھے اور سخت' جواب پر نیشتر کے شائقین خوشی سے جھوم اٹھے ہیں۔ سوشل میڈیا پر تو تعریفوں کے پل باندھ دیے گئے ہیں۔ ایک ویوور نے لکھا، "مجھے بہت پسند آیا جب شاہ داؤد نے تمثیل کو اس کی اوقات دکھائی۔" دوسرے ناظرین نے بھی شاہ داؤد کو داد دی۔
اور بات یہیں نہیں رکی، شائقین شاہ داؤد کو بریرہ کے عشق میں ڈوبتا دیکھ کر بھی بہت ایکسائٹڈ ہیں۔ ایک فین نے جزیرے پر کشتی میں بریرہ کے ساتھ گزارے وقت کو یاد کرنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ لگتا ہے داؤد میاں کے دل میں اب بھی بریرہ کا ہی راج ہے! اب تمثیل کو تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کہانی اس کے لیے نہیں۔