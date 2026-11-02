پاکستانی میوزک کا گلوبل چارٹس پر دھماکہ!
وہ دن گئے جب کسی پاکستانی گانے کا عالمی میوزک چارٹس پر پہنچنا بس ایک اتفاق لگتا تھا۔ اب یہ ایک باقاعدہ ٹرینڈ بن چکا ہے، اور اس کے پیچھے ہمارے فنکاروں، پروڈیوسرز اور تخلیقی ساتھیوں کا ایک بڑھتا ہوا نیٹ ورک ہے جو ہمارے میوزک کو دیسی مارکیٹ سے نکال کر دنیا بھر میں پھیلا رہا ہے۔
اس کی تازہ مثال حمزہ ملک اور زین زوہیب کا گانا "الفاظ" ہے جس نے چارٹس پر ایسی دھوم مچائی ہے کہ کیا ہی کہنے! گِرَاف میوزک کے بینر تلے ریلیز ہونے والا یہ گانا پاکستان اور انڈیا کے Spotify ڈیلی چارٹس پر نمبر ون پوزیشن پر رہا۔ اتنا ہی نہیں، UK کے آفیشل ایشین میوزک چارٹ پر یہ دوسرے نمبر پر آیا اور Spotify کے گلوبل ڈیلی ٹاپ 200 پر 35 ویں نمبر تک پہنچ گیا۔ اس کے علاوہ، 31 اکتوبر 2026 کو ختم ہونے والے ہفتے کے لیے Billboard کے انڈیا سونگز چارٹ پر یہ دوسرے نمبر پر رہا، ایک ہفتہ پہلے تیسرے نمبر پر تھا۔ یہ سب کیا کمال ہے یار!
گلوکاروں کی پرفارمنس اس کامیابی کا مرکز ہے، مگر اس گانے کی عالمی رسائی پاکستانی میوزک کو سپورٹ کرنے والے وسیع تخلیقی نیٹ ورک کی طرف بھی توجہ دلاتی ہے۔ گِرَاف کے لیے یہ پہلا پراجیکٹ نہیں جسے پاکستان سے باہر سامعین ملے۔
2025 میں شہریار ریحان اور زوہا وسیم کا گانا مجبور پہلے آن لائن مقبول ہوا۔ پھر بیلجیئم کے ڈی جے اور پروڈیوسر لاسٹ فریکوینسیز (Lost Frequencies) نے اس گانے کو ریمیکس کیا اور اسے ایک عالمی پہچان ملی۔ 2026 میں اس گانے نے دوبارہ زور پکڑا اور Spotify کے پاکستان اور گلوبل وائرل چارٹس کے ساتھ ساتھ پاکستان وائرل چارٹ پر نمبر ون پوزیشن حاصل کی، جبکہ انڈیا میں یہ دوسرے نمبر پر رہا۔
یہ دونوں گانے الگ الگ راستوں سے کامیاب ہوئے، مگر ایک بات صاف ہے: ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اور بین الاقوامی تعاون کی بدولت ہمارا میوزک نئے مارکیٹس میں سنانے والوں تک پہنچ رہا ہے۔ یہ میوزک کی تیاری اور تشہیر کے طریقے میں ایک بڑی تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے، جہاں فنکاروں، تخلیقی آئیڈیاز اور ساتھیوں کو اکٹھا کرنا خود گانا بنانے جتنا ہی اہم ہو گیا ہے۔ اب بتاؤ، ہمارا میوزک اور کتنا آگے جائے گا؟