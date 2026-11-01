منال خان نے بیٹے حسن کی سالگرہ پر سپر ہیرو جشن کی تصاویر شیئر کر دیں!
پاکستانی اداکارہ منال خان نے اپنے بیٹے حسن کی سالگرہ کی دل چھو لینے والی فیملی تصاویر فینز کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ منال، جو احسن محسن اکرام سے شادی کے بعد سے اداکاری سے بریک پر ہیں، آج کل اپنی مادری زندگی سے لطف اندوز ہو رہی ہیں اور فیملی کے ساتھ قیمتی وقت گزار رہی ہیں۔
حسن کی سالگرہ ایک پرائیویٹ آدھی رات کی تقریب میں منائی گئی جس میں قریبی فیملی ممبرز شریک تھے۔ منال نے اس موقع کی کئی تصاویر شیئر کیں، جس سے فینز کو ان کے خاص فیملی مومنٹس کی ایک جھلک ملی۔ یہ سیلیبریشن ایک سپر ہیرو تھیم پر مبنی تھی، جس میں چھوٹا حسن سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔
منال نے اپنے بیٹے کے لیے ایک سویٹ سیلیبریشن کر کے اس موقع کو یادگار بنا دیا اور اپنے شوہر اور سسر کے ساتھ کینڈڈ تصاویر بھی شیئر کیں۔ فینز نے ان کی نیچرل اور پیار بھری فیملی پورٹریٹس کو خوب سراہا۔ منال نے حسن کے لیے سالگرہ کی ایک خواہش بھی شیئر کی، جس میں اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے پیار کا اظہار کیا۔ بھئی، سچ پوچھیں تو فیملی ٹائم اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟
اب جب کہ منال ٹی وی پروجیکٹس سے دور اپنی ذاتی زندگی اور مادری ذمہ داریوں سے لطف اٹھا رہی ہیں، تو ان کی فیملی تصاویر ایک بار پھر سب کی توجہ کا مرکز بن گئی ہیں۔ کون کہتا ہے ایک سپر ہیرو صرف ہالی ووڈ میں ہوتا ہے؟ چھوٹا حسن بھی کسی سپر ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا! آپ کو ان کی کون سی تصویر سب سے زیادہ پسند آئی؟