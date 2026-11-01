فیشن ہفتے پھر سے زندہ ہو گئے؟ لعام فیشن ویک کا دوسرا ایڈیشن ہٹ ہو گیا!
لاہور میں اس سال کے شروع میں پہلا لعام فیشن ویک (LFW) ہوا تو سب نے سوچا تھا کہ بس ایک ہی بار ہوگا۔ بھلا ایسے حالات میں، جب اکانومی کا بیڑا غرق ہو اور ہر طرف جنگیں چھڑ رہی ہوں، کون دوسرا فیشن ویک کرے گا؟ وعدے تو پہلے بھی بہت سنے تھے جو کبھی پورے نہیں ہوئے، اس لیے ہمیں بھی شک تھا کہ یہ صرف ایک ڈھکوسلا نہ ہو۔
لیکن لعام فیشن ویک کا دوسرا ایڈیشن ٹائم پر پہنچ گیا، چار دن کا دھماکے دار شو جو گزشتہ پیر کو ختم ہوا۔ کیٹ واک کا گلیمر، ریڈ کارپٹ کی رونق اور ایسے کلیکشنز جو انسپائر بھی کر گئے اور ٹرینڈ بھی سیٹ کیے، سب واپس آ گئے۔ ہاں، کچھ "اتنے خاص نہیں" کلیکشنز بھی تھے، بھلا فیشن ویک میں کچھ ہٹ تو کچھ مس تو ہوتا ہی ہے۔ لیکن سچ کہیں تو LFW کے ہائی پوائنٹس لو پوائنٹس پر بھاری پڑے۔ یہ فیشن ویکز کو پھر سے زندہ کر گیا ہے اور سب سے اہم بات، فیشن کے بارے میں گپ شپ پھر سے شروع ہو گئی ہے۔
فیشن ویکز کی واپسی
LFW کے دوسرے ایڈیشن میں 43 شوز ہوئے، جس میں نئے ٹیلنٹ کے ساتھ پرانے نام اور بولڈ آئیڈیاز کے ساتھ سیف کلیکشنز بھی تھے۔ پہلے کے مقابلے میں، اب فیشن ویکز میں ایسی باتیں پھر سے ہونے لگی ہیں کہ کس طرح اسپاٹ لائٹ میں آنے سے ڈیزائنرز کو آؤٹ آف دی باکس سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ ریٹیل برانڈز نے زیادہ تر کمرشل لائنز پر کام کیا، لیکن بیچ بیچ میں کچھ نے جدت دکھا کر سب کو متاثر بھی کیا۔
نئے ٹیلنٹ نے چھایا
'LFW ایڈٹ' والے سیگمنٹ میں تو نئے، ابھرتے ہوئے برانڈز نے کمال کر دیا، جن کے آئیڈیاز اور کلیکشنز زبردست اور جاندار تھے۔ ہاتھ گھر کے سب کانٹیننٹل ایتھوس، سادبہرگ لاہور کے سلیوئیٹ، کڑھائی اور پرنٹس، یو اینڈ آئی بائے عمر عمرانہ کے ہاتھ سے بنے ٹیکسٹائل، دھندلی زمین کے ٹرینڈی سیپریٹس کا مکس اینڈ میچ، کیبو میں جاپانی اثرات اور ڈریمز بائے آرتھر کا پرو فلسطین فیشن اسٹیٹمنٹ، سب کچھ بہت ریفریشنگ تھا۔ ان میں سے کچھ برانڈز تو سٹائلنگ میں بھی ایک قدم آگے تھے، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ ایک سوچا سمجھا شو کسی بھی کلیکشن کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ اگر ان کو تھوڑا وقت ملے تو یہ برانڈز فیوچر میں پاکستانی فیشن کے بڑے نام بن سکتے ہیں۔
لعام فیشن ویک کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر، ڈیزائنر ایکسپیرینس اور کیوریشن، ماہین کاردار کہتی ہیں، "ہمیں 'LFW ایڈٹ' پر خاص فخر ہے۔" ان کے مطابق یہ برانڈز بہت ریسرچ کے بعد چنے گئے تھے اور 'دی ایڈٹ' آگے آنے والے تمام سیزنز کا باقاعدہ حصہ ہوگا۔
پرانے کھلاڑیوں کا نیا انداز
بڑے ڈیزائنرز نے بھی معیار بڑھایا: ثانیہ مسکاتیہ کے سلیوئیٹ اور پیٹرن کے تجربات، میہا کے نازک ایمبیلیشمنٹس اور خوبصورت گارمنٹ کنسٹرکشن، دونو بائے حسن اور یاسر وحید کے ڈی کنسٹرکٹڈ، ہینڈ کرافٹڈ گارمنٹس، عمران راجپوت کی لاجواب ٹیلرنگ، مو بائے محسن تواسلی کی ماہر ڈریپنگ، اور فہد حسین کی شاندار کڑھائیاں۔ جگنو اسٹوڈیوز کی سٹینڈ آؤٹ پریٹ، دیپک پروانی کی فائن فنیشنگ، سوچاج کی پرانی دنیا کی کلاسک نیس اور HSY کا فائنل ایکٹ، جو ڈرامہ اور گلیمر میں کبھی فیل نہیں ہوتا، انہیں کیسے بھول سکتے ہیں! نیلوفر شاہد کا صرف 'دعوت پر' شو بھی لاجواب تھا، جس میں ڈیزائنر کے پرانے آرکائیوز کے خزانے تھے جنہیں آج کی کیٹ واک کے لیے اپڈیٹ کیا گیا تھا، ساتھ میں فنکارانہ پھول، تاریخی کڑھائیاں اور شاہی سلیوئیٹ بھی تھے، جنہوں نے حاضرین کو سب کو چکرا کر رکھ دیا۔ اگلے دن سوشل میڈیا پر ان کلیکشنز کے 'ٹرینڈ رپورٹس' بھی چل رہے تھے، جہاں کمنٹیٹرز ڈیزائن اور انوویشن پر بات کر رہے تھے۔
مقابلے کا جادو
یہ کہنا پڑے گا کہ بہت سے ڈیزائنرز، خاص طور پر پرانے، جو سال میں کم از کم دو بار کلیکشنز بناتے رہتے ہیں، اگر فیشن ویک سرکٹ سے باہر رہتے تو شاید وہ اپنے آرام دہ زون میں ہی رہتے۔ لیکن رن وے شو نے انہیں حدیں پار کرنے پر مجبور کیا ہے۔ ایونٹ کے کو فاؤنڈر اور ڈیزائن 651 کے سی ای او سعد علی نے کہا، "اپنے ہم عصروں کے ساتھ رن وے شو کا حصہ بننا ڈیزائنرز کو انسپائر اور بہتر بناتا ہے۔ مشہور ڈیزائنرز کا بزنس اچھا چل رہا ہو گا، لیکن جب وہ فیشن ویک میں شو کرتے ہیں تو اپنا بہترین دکھاتے ہیں۔ وہ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا چاہتے ہیں۔" تو کیا اب فیشن ویکز کا سیزن دوبارہ شروع ہو چکا ہے؟