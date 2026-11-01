حنا الطاف نے کراچی کو 'جیل' کہہ دیا، سوشل میڈیا پر ہنگامہ!
اداکارہ حنا الطاف نے حال ہی میں کراچی کو 'جیل' کہہ کر سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث کا آغاز کر دیا ہے، جس کے بعد انٹرنیٹ پر صارفین کی رائے تقسیم ہو گئی ہے۔ انہوں نے یہ تبصرہ پاکستان میں خواتین کو درپیش چیلنجز کے بارے میں بات کرتے ہوئے کیا۔
اپنی برطانیہ کی سیر کے اختتام پر کراچی واپس آتے ہوئے، حنا نے لندن سے ایک ویڈیو شیئر کی تھی۔ اس ویڈیو میں انہوں نے طنزیہ انداز میں پاکستان میں خواتین کی آزادی اور حفاظت کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ ویڈیو میں حنا کا کہنا تھا، "یہ برطانیہ میں میرا آخری دن ہے، اور اس کے بعد مجھے کراچی واپس جانا ہے۔ تو میں کراچی میں جیل واپس جانے سے پہلے لندن میں اپنے آخری ناشتے کا لطف اٹھانا چاہتی تھی۔"
انہوں نے مزید کہا کہ خواتین آزادانہ طور پر زندگی نہیں گزار سکتیں، آزادانہ سانس نہیں لے سکتیں اور اپنی زندگیوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتیں۔ حنا کے مطابق، عوامی سڑکوں پر چلنا بھی خواتین کے لیے مشکل ہو گیا ہے، اور پاکستان میں لڑکی ہونا ایک جرم کرنے جیسا محسوس ہو سکتا ہے۔ لندن میں اپنے قیام کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا، "لندن، تم بہت اچھے رہے ہو۔ یہاں میرا قیام شاندار تھا۔"
حنا کے ان ریمارکس پر سوشل میڈیا پر ملے جلے ردعمل سامنے آئے۔ کچھ صارفین نے ان کے خیالات کی حمایت کی اور خواتین کی حفاظت، آزادی اور عوامی جگہوں پر بلا خوف و خطر گھومنے پھرنے کی صلاحیت سے متعلق خدشات کو اجاگر کیا۔ انہوں نے دلیل دی کہ خواتین کو درپیش چیلنجز پر بحث کرنا بیداری پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے۔
دوسری طرف، کچھ صارفین نے پاکستان کے بارے میں ان کے تبصروں پر اداکارہ کو تنقید کا نشانہ بنایا، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ وہ ملک کے ساتھ زیادتی کر رہی تھیں۔ کچھ نے تو یہاں تک تجویز دی کہ اگر وہ پاکستان میں خوش نہیں ہیں تو انہیں برطانیہ میں ہی رہنے پر غور کرنا چاہیے۔