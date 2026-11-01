عتیقہ اوڈھو کو 'دارِ نجات' کا ابو بکر زیادہ ہی نصیحتیں کرتا نظر آیا!
پاکستان ٹیلی ویژن اور فلم کی ورسٹائل اور خوبصورت اداکارہ عتیقہ اوڈھو، جنہوں نے 'ستارہ اور مہرالنسا'، 'نجات'، 'دشت'، اور 'ہمسفر' جیسے کلاسک ڈراموں میں کام کیا ہے، آج کل 'کیا ڈراما ہے' کی شریک میزبان ہیں۔ ناظرین کو اس شو میں ان کی موجودگی بہت پسند آ رہی ہے۔
عتیقہ اوڈھو کو 'کیا ڈراما ہے' پر ڈراموں کے متوازن جائزے دینے کے لیے سراہا جاتا ہے۔ حال ہی میں، انہوں نے 'دارِ نجات' میں ابو بکر کے کردار کا تفصیل سے جائزہ لیا۔
اس بارے میں بات کرتے ہوئے، عتیقہ اوڈھو نے کہا، "کبھی کبھی ابو بکر مجھے بہت زیادہ پریچی لگتے ہیں — میرا مطلب ہے، یہ کچھ زیادہ ہی ہے۔" ان کے مطابق ابو بکر ہر وقت نصیحتیں کرتا ہے، ہمیشہ تسلی دیتا ہے، انعامات کی باتیں کرتا ہے، ہر چیز پر اپنی رائے دیتا ہے اور مسلسل زریاب کو سکھا رہا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہمیشہ بھن بھن کر رہا ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ کبھی کبھی وہ اتنے نصیحت کرنے والے ہو جاتے ہیں کہ انہیں چڑھ لگتی ہے۔
تاہم، عتیقہ اوڈھو نے کردار کے مثبت پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اچھی بات ہے کہ ابو بکر کو ایک اچھا کردار دکھایا گیا، لیکن کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ انہیں یہ بات پسند ہے کہ اسے بچپن کے صدمات کے ساتھ ایک نارمل انسان دکھایا گیا ہے، جس کا اپنا ماضی ہے۔ ان کے بقول، "وہ ایک حقیقی انسان ہیں— ایک عام آدمی جو زریاب سے محبت کرتا ہے۔ مجھے ان کی خامیاں پسند ہیں۔"
تو بتائیں، کیا آپ بھی ابو بکر کو 'بہت زیادہ نصیحتیں کرنے والا' سمجھتے ہیں؟