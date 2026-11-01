دنانیر مبین کا 'آئیکونک' ہالووین لُک: دوست کا ری ایکشن ویڈیو میں
اداکارہ اور سوشل میڈیا شخصیت دنانیر مبین نے اپنے ہالووین لُک کے بارے میں اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی شیئر کی ہے۔
ویڈیو میں ان کے دوست کا ان کے ہالووین کاسٹیوم پر ری ایکشن دکھایا گیا ہے۔ ویڈیو پر لکھا تھا، "میرے ہالووین کاسٹیوم پر میرے دوست کا ری ایکشن۔"
ویڈیو کے ساتھ کیپشن میں دنانیر نے اپنے لُک کی خوب تعریف کی، لکھا، Safe to say my Halloween costume was iconic۔ بھئی واہ! اپنی تعریف خود کرنے میں کیا حرج ہے، خاص کر جب آپ کو پکا یقین ہو کہ آپ نے واقعی کچھ 'آئیکونک' پہنا ہے۔ لگتا ہے کہ دنانیر اپنے اس ہالووین اوتار سے انتہائی مطمئن تھیں اور اسے یادگار بنانا چاہتی تھیں۔
اس پوسٹ کے ذریعے دنانیر نے اپنے فالوورز کو ہالووین سیلیبریشنز کی ایک جھلک دکھائی، جس میں ان کے دوست کا ری ایکشن دلچسپ اضافہ تھا۔
عوامی ذرائع، وکی پیڈیا، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کی معلومات کے ساتھ۔