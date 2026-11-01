حیدرآباد کنسرٹ بیچ میں ہی کیوں رکا؟ سمر جعفری کا بڑا فیصلہ!
بات یہ ہے کہ ہمارے پیارے اداکار اور سنگر سمر جعفری حیدرآباد میں اپنا لائیو کنسرٹ کر رہے تھے، اور کیا بتائیں، یہ شو بیچ میں ہی روکنا پڑ گیا۔ وجہ؟ کراؤڈ کا رویہ اتنا خراب ہو گیا تھا کہ سیفٹی پر سوال اٹھنے لگے۔ اس واقعے کی ویڈیوز تو سوشل میڈیا پر ایسے وائرل ہوئیں جیسے کوئی نیا گانا ہٹ ہوا ہو!
سمر جعفری نے پھر خود میدان سنبھالا اور انسٹاگرام پر ایک ویڈیو کے ذریعے پوری صورتحال واضح کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ حیدرآباد میں پرفارم کرنے کے لیے بے حد پرجوش تھے اور ان کی خواہش تھی کہ فینز کے ساتھ ایک شاندار شام گزاریں، لیکن افسوس! چیزیں ویسی نہ ہو سکیں جیسی وہ چاہتے تھے۔ انسان کا موڈ ہی خراب ہو جائے جب ایسی حرکتیں ہوں۔
ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے شو اسی لیے ختم کیا کیونکہ کراؤڈ کے رویے اور بڑھتے ہوئے سیفٹی خدشات کی وجہ سے شو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ سمر نے کھل کر کہا کہ وہ کسی کی بھی سیفٹی، خاص طور پر خواتین اور بچوں کی حفاظت کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے تھے، اور حالات کو مزید خراب ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی تھی۔ بھلا بتائیں، فینز بھی اپنا ہی نقصان کیوں کر رہے تھے؟
سمر جعفری نے ان تمام فینز سے معذرت بھی کی جو پرفارمنس سے لطف اندوز ہونے کی امید میں کنسرٹ میں آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ شو کی منسوخی ایسی نہیں تھی جیسا انہوں نے حیدرآباد میں اپنے وقت کا تصور کیا تھا۔ سمر نے اپنی آڈینس سے گزارش کی کہ وہ ان کے اس مشکل فیصلے کو سمجھیں۔
اب بھی اس کنسرٹ کی فوٹیج انٹرنیٹ پر گھوم رہی ہے اور لوگ اس پر شدید بحث کر رہے ہیں کہ آخر حاضرین کا رویہ کیسا ہونا چاہیے اور ایسے بڑے ایونٹس میں سیفٹی کا انتظام کیسے بہتر کیا جائے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ صرف پرفارمر کی نہیں بلکہ پورے کراؤڈ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ماحول اچھا رکھے۔ ورنہ ایسے ہی شوز بیچ میں بند ہوتے رہیں گے۔