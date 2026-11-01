درِفشاں سلیم: وہ پانچ ڈرامے جنہیں دیکھے بغیر بات نہیں بنے گی!
درِفشاں سلیم نے اپنی جاندار پرفارمنسز، چارمنگ سکرین پریزنس اور ہر کردار میں جان ڈال کر لاکھوں دل جیت لیے ہیں۔ چاہے وہ 'عشق مرشد' کی پیاری سی رومانس ہو یا 'کیسی تیری خودغرضی' کی شدید لو سٹوری، انہوں نے ہر طرح کے کردار میں اپنی ورسیٹیلٹی ثابت کی ہے۔ آج کل ان کا ڈراما 'درِنجات' کافی توجہ سمیٹ رہا ہے، اور اس لیے اب بالکل صحیح وقت ہے کہ ان کے کچھ یادگار ڈراموں کو دوبارہ دیکھا جائے۔ ہم آپ کے لیے پانچ ایسے ڈرامے لائے ہیں جن کو آپ کی واچ لسٹ میں ضرور ہونا چاہیے۔
'درِنجات' – ہر طرف اسی کے چرچے!
2026 کا پاکستانی ڈراما 'درِنجات' اس وقت اے آر وائی ڈیجیٹل پر آن ایئر ہے۔ عمیرہ احمد نے اسے لکھا ہے اور ثاقب خان نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس میں درِفشاں سلیم زریاب کا کردار نبھا رہی ہیں، جو دل ٹوٹنے اور دھوکے سے گزر رہی ہے۔ ان کے ساتھ نیمر نواز خان زامل اور شہریار منور ابوبکر کے کرداروں میں ہیں۔ یہ ڈراما سوشل ریئلزم، رومانس اور روحانیت کا ایک بہترین امتزاج ہے، جو گلٹ، معافی، معاشرتی دباؤ اور ذاتی سدھار جیسے گہرے موضوعات کو چھوتا ہے۔ یہ ڈراما اپنی زبردست مقبولیت کے جھنڈے گاڑ چکا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس کے 1.7 ارب ویوز کراس کر چکے ہیں، جو کوئی مذاق نہیں! اگر ابھی تک نہیں دیکھا تو جلدی کریں!
رومانوی کہانیاں، شاندار کیمسٹری
عشق مرشد: یہ ایک مقبول پاکستانی رومانوی ڈراما ہے جو اکتوبر 2023 سے مئی 2024 تک ہم ٹی وی پر نشر ہوا۔ فاروق رند کی ہدایت کاری میں بننے والے اس ڈرامے میں بلال عباس خان نے شاہمیر سکندر اور درِفشاں سلیم نے شبرا سلیمان کا کردار ادا کیا۔ کہانی ایک امیر بزنس مین شاہمیر کی ہے جو شبرا کا دل جیتنے کے لیے غریب کلرک فضل بخش کا بھیس بدلتا ہے۔ رومانس، کامیڈی، فیملی ڈراما اور سیاسی سازشوں کا حسین امتزاج اس ڈرامے کو دیکھنے کے قابل بناتا ہے۔ اس کی زبردست کہانی، مرکزی اداکاروں کی کیمسٹری اور اس کے دل چھو لینے والے OST 'تیرا میرا ہے پیار امر' نے اسے بے حد مقبول بنا دیا تھا۔ اگر آپ کو ہلکی پھلکی رومانس اور تھوڑا سا مزاح پسند ہے، تو یہ ڈراما آپ کے لیے پرفیکٹ ہے!
سانول یار پیا: یہ پاکستانی رومانوی ڈراما 15 ستمبر 2025 کو جیو انٹرٹینمنٹ پر پریمیئر ہوا۔ ہاشم ندیم خان نے لکھا اور دانش نواز نے ہدایت کاری کی۔ اس میں احمد علی اکبر سانول، فیروز خان عالیار اور درِفشاں سلیم پیا کے روپ میں نظر آئیں۔ یہ کہانی ایک پیچیدہ لو ٹرائینگل کے گرد گھومتی ہے جس میں دولت، طاقت، دھوکہ دہی اور چھپے ہوئے خاندانی راز ہیں۔ جیسے جیسے سانول اور عالیار، پیا کے لیے جذبات رکھتے ہیں، ان کی زندگیاں جذباتی کشمکش اور طاقت کی رساکشی میں الجھ جاتی ہیں۔ اگر آپ کو گہری اور intense رومانس پسند ہے، تو یہ ڈراما آپ کو باندھے رکھے گا۔
گہری کہانیاں، بڑے سبق
کیسی تیری خودغرضی: یہ اے آر وائی ڈیجیٹل کا مقبول رومانوی ڈراما 11 مئی سے 14 دسمبر 2022 تک نشر ہوا۔ عبداللہ سیجا کی پروڈکشن میں بنے اس ڈرامے میں دانش تیمور نے شمشیر اور درِفشاں سلیم نے مہک کا کردار ادا کیا۔ کہانی شمشیر کی مہک کے لیے جنونی محبت اور اس کی زندگی کو کنٹرول کرنے کی کوششوں کے انجام کو دکھاتی ہے۔ ٹاکسک اوبسیشن، طبقاتی فرق، خاندانی جھگڑوں اور ریڈیمپشن جیسے تھیمز پر مبنی اس ڈرامے نے اپنی شدید کہانی اور مرکزی اداکاروں کی پرفارمنس کی وجہ سے خوب توجہ حاصل کی۔ یہ آپ کو سکرین سے ہٹنے نہیں دے گا۔
جیسے آپ کی مرضی: یہ پاکستانی ٹیلی ویژن ڈراما اگست سے دسمبر 2023 تک اے آر وائی ڈیجیٹل پر نشر ہوا۔ صبا حمید کی ہدایت کاری اور نائلہ زہرا جعفری کی تحریر کردہ اس سیریز میں درِفشاں سلیم نے علیزے اور میکال ذوالفقار نے شیری کا کردار ادا کیا۔ کہانی شادی کے تاریک پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے، جہاں علیزے کا بظاہر بہترین رشتہ آہستہ آہستہ اس کے شوہر کی نرگسیت، جذباتی ہیرا پھیری اور کنٹرولنگ رویے کے خلاف جدوجہد میں بدل جاتا ہے۔ یہ ڈراما ایک اہم پیغام دیتا ہے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ یہ سب کتنا اصلی لگتا ہے!
درِفشاں سلیم نے واقعی ہر کردار میں اپنی منفرد چھاپ چھوڑی ہے۔ اب بتائیں، ان سب میں سے آپ کا فیورٹ کون سا ہے اور آپ سب سے پہلے کون سا دیکھنے والے ہیں؟