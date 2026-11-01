ماہرہ خان کے ڈرامے 'مٹی دے باوے' میں 1990 کی دہائی کا فون، مداح ماضی میں گم
ماہرہ خان کے حالیہ ڈرامے 'مٹی دے باوے' کی پچھلی قسط میں ایک 1990 کی دہائی کا وائرلیس فون دیکھ کر سوشل میڈیا صارفین کے دلوں میں ہلچل مچ گئی۔ یہ فون ماہرہ خان کے کردار بلو کے ہاتھ میں نظر آیا اور اسے دیکھ کر سب کو اپنی یادیں تازہ ہو گئیں۔
بلو کا کردار جیسے ہی مالی طور پر مستحکم ہوتا ہے، یہ فون اس کی بڑھتی ہوئی حیثیت کو ظاہر کرتا ہے۔ دیکھنے والوں نے خاص طور پر موبی لنک برانڈنگ پر توجہ دی جو فون نمبر کے ساتھ دکھایا گیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں موبائل فون ایک عیش کی نشانی سمجھا جاتا تھا، ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔
مداحوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ سکرین پر دکھایا گیا نمبر ایک ہندسہ کم تھا، شاید اس لیے کہ لوگ کسی اصلی نمبر پر کال نہ کر بیٹھیں۔ وہ کہتے ہیں نا، پروڈکشن والے بھی آج کل بڑے سیانے ہو گئے ہیں!
کئی صارفین نے تو اس قسم کے فون سے متعلق اپنی ذاتی یادیں بھی شیئر کیں۔ ایک صارف نے بتایا کہ ان کے والد کے پاس بھی بالکل ایسا ہی ماڈل تھا، جبکہ دوسرے نے کہا کہ یہ فون وائرلیس فون کے نام سے مشہور تھا اور اس دور میں زیادہ تر پیسے والے لوگ ہی اسے رکھتے تھے۔
ویسے یہ ڈراما پنجاب کے مختلف ادوار کی کہانی سناتا ہے اور اپنی پروڈکشن ڈیزائن کی وجہ سے بہت داد سمیٹ رہا ہے۔ کاسٹیومز، ایکسیسریز، کرنسی نوٹس اور گھر کی سیٹنگز، ہر چیز اس دور کی عکاسی کرتی ہے جس میں کہانی سیٹ کی گئی ہے۔ کیا ہی زبردست ڈیٹیلنگ ہے! واقعی ایسی چیزیں دیکھ کر مزا آ جاتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟