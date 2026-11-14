اے آئی نے کامیڈینز کے لطیفے چرا لیے، اور پلیٹ فارمز کے پاس جواب نہیں
لاس اینجلس کی امریکی کامیڈین جولیا جاسونس نے روم میٹ کو بوسہ دینے والا لطیفہ برسوں میں تیار کیا تھا۔ پھر وہی لطیفہ انسٹاگرام پر ایک اے آئی پرسونا نے سنایا — اور جولیا وہاں تھیں ہی نہیں۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں: 'ایلن اسکائی' نامی اکاؤنٹ ان کئی اے آئی شخصیات میں سے ایک تھا جو انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر اصلی کامیڈینز کے لطیفے اٹھا رہے تھے۔
کیا یہ سب کون چلا رہا ہے؟ واضح نہیں۔ کچھ اکاؤنٹس سبسکرپشن والی سروسز کی طرف ٹریفک بھیجتے ہیں، جن میں بالغ مواد ہوتا ہے۔
طریقہ: ایک لطیفہ کیسے چرا جاتا ہے
اے آئی پرسونا انسٹاگرام یا ٹک ٹاک پر اصلی کامیڈین کا لطیفہ اٹھا کر ویڈیو میں دوبارہ سناتی ہے۔ کچھ معاملوں میں صرف لطیفہ نہیں، پوری پرفارمنس کی نقل ہوتی ہے — وہی اسٹیج، وہی آؤٹ فٹ، وہی لطیفہ؛ فرق صرف یہ کہ پنچ لائن خراب کر دی جاتی ہے۔
'ایلن اسکائی' نے 230,000 سے زیادہ انسٹاگرام فالوورز اور یہی ویریفائیڈ ٹک حاصل کی، پھر اکاؤنٹ ہٹا دیا گیا۔ ٹک ٹاک پر اکاؤنٹ موجود رہا، جہاں جولیا کے لطیفے والی ویڈیو ایسی درجنوں ویڈیوز میں سے ایک ہے جنہیں دسیوں ہزار ویوز مل چکے ہیں۔ اکاؤنٹ کی بائیو 'فن ویو' کی طرف لے جاتی ہے — اونلی فینز کے مقابل ایک سبسکرپشن سروس، جس میں اے آئی ماڈلز کا بالغ مواد ہے۔
کامیڈینز کیا کہہ رہے ہیں
جولیا کا کہنا ہے کہ یہ تجربہ انہیں ذاتی طور پر چھین لینے جیسا لگا۔ ان کے مطابق 'یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو صرف مزید بڑھے گا'۔ انہیں سب سے زیادہ یہ چبھا کہ ان کی محنت کو پیسے کے لیے جنسی چیز میں بدلا جا رہا ہے۔ وہ سوشل میڈیا کمپنیوں سے سخت ضابطے مانگ رہی ہیں: ان کے پاس ٹیکنالوجی، طاقت اور پیسہ، سب کچھ ہے؛ اب فرض بھی ادا کرنا ہے۔
نیو یارک کی کامیڈین اولیویا کارٹر نے سوشل میڈیا پر نیا مواد شیئر کرنا تقریباً بند کر دیا ہے۔ ڈر یہ ہے کہ اے آئی بوٹس ان کے سیٹ اٹھا کر لائیو شوز کا مزہ خراب کر دیں گے۔ ان کا ذاتی ٹرینر سے ڈیٹنگ کا لطیفہ بھی ایک کاپی کیٹ اے آئی ویڈیو نے اٹھایا — وہ لطیفہ جو انہوں نے جمی فالن کے شو میں سنایا تھا۔ کمنٹس میں لوگ اس اے آئی عورت کو اصلی سمجھ کر اس کی دلکشی کے کمنٹس کر رہے تھے۔ اولیویا کو سب سے زیادہ یہی چیز کھٹکی: ایک عورت کو جنسی شکل میں پیش کرنا۔ ان کے نزدیک کامیڈی اس بارے میں نہیں ہونی چاہیے۔
کیلیفورنیا کے کامیڈین جارج بریٹ اولسن نے اس رجحان کو فنکاروں کے لیے حوصلہ شکن قرار دیا اور خواتین کی فحاشی پر تنقید کی۔ 'ٹفنی سلوان' نامی ایک اور اے آئی اکاؤنٹ، جس کے 370,000 سے زیادہ فالوورز ہیں، نے ان کا صرف لطیفہ نہیں، پوری پرفارمنس اٹھا لی: وہی اسٹیج، وہی آؤٹ فٹ، وہی لطیفہ — اور پنچ لائن خراب۔ اولسن نے انسٹاگرام پر شکایت کی، تو پلیٹ فارم کے سربراہ ایڈم موصری نے جواب دیا۔
پلیٹ فارمز کا جواب
میٹا کی طرف سے فوری تبصرہ نہیں آیا۔ ٹک ٹاک کے ترجمان نے اپنی کمیونٹی گائیڈ لائنز کی طرف اشارہ کیا، جن کے مطابق کسی دوسرے صارف کے املاکِ دانش کے حقوق کی خلاف ورزی کرنے والا مواد شیئر کرنا منع ہے۔ موصری نے لکھا کہ اے آئی پر پابندی عملی نہیں، البتہ میٹا اصلی تخلیق کاروں کی طرف زیادہ ٹریفک بھیجنے پر کام کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی اے آئی اکاؤنٹ مکمل طور پر مواد چوری کر رہا ہے تو اس کا حل نکالنا اچھا ہوگا — بس 'مجھے نہیں معلوم وہ کیا ہوگا'۔
اولسن کے لیے یہ جواب کچھ نہیں تھا۔ ان کے نزدیک جدید اے آئی ایسی چابی ہے جس سے ہر نظر آنے والی گاڑی چوری کی جا سکتی ہے، اور میٹا نے یہ ہونے دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ناگزیر نہیں — یہ ایک انتخاب ہے۔
ماہر کی نظر میں
کارنیگی میلن یونیورسٹی میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے پروفیسر مائیکل اسمتھ کہتے ہیں کہ کامیڈینز میں ایک خاموش معاہدہ تھا: دوسرے کامیڈین کا لطیفہ نہیں چرایا جاتا، اور یہ گروپ کے اندر نافذ بھی رہتا تھا۔ اب بڑے لسانی ماڈلز دنیا بھر کی معلومات سمیٹ رہے ہیں، تو اس معاہدے کو نافذ کرنا مشکل ہو گیا ہے۔
ان کے مطابق اے آئی صفحات روزی روٹی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں: وہ فنکاروں سے کلکس اور پیسہ کھینچ رہے ہیں جو سوشل میڈیا سے سامعین بناتے ہیں اور شوز حاصل کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیریئر کی سیڑھی کا یہ ابتدائی حصہ ہی کاٹ دیا جائے تو کتنے اچھے کامیڈین ہم سے چھن جائیں گے؟
ہماری رائے: اے آئی کو ہنسنا آ گیا ہے، مگر لطیفہ چرانے پر کوئی سخت پابندی نہیں۔ پلیٹ فارمز کے پاس ٹیکنالوجی ہے، بہانہ بھی؛ بس ارادہ نہیں۔ اور اصل سوال یہ ہے: اگلا اسٹار کون ہوگا — سٹیج پر پسینہ بہانے والا انسان، یا اسکرین پر مسکرانے والا اکاؤنٹ؟