دنانیر مبین نے ماسکو میں بہترین اداکارہ کا ایوارڈ اپنے نام کر لیا
پاکستانی اداکارہ دنانیر مبین نے ماسکو میں بہترین اداکارہ کا ایوارڈ جیت لیا۔ یہ اعزاز انٹرنیشنل یوریشین فلم ایوارڈز میں دیا گیا، جسے ڈائمنڈ بٹر فلائی فلم ایوارڈ بھی کہا جاتا ہے۔ تقریب میں دنیا بھر سے فنکاروں نے شرکت کی، اور دنانیر بہترین اداکارہ کی نامزدگیوں میں شامل تھیں جہاں ایوارڈ انہی کے نام رہا۔
یہ اعزاز انہیں پاکستانی فلم ”میرا لیاری“ میں بہترین اداکاری پر دیا گیا۔ فلم میں کراچی کے علاقے لیاری کی ثقافت، کھیلوں اور خواتین کو بااختیار بنانے کے موضوعات کو اجاگر کیا گیا ہے۔
عوامی ذرائع، وکی پیڈیا، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کی معلومات کے ساتھ۔