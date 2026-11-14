مریم نفیس نے شوہر اور بیٹے کے ساتھ خزاں کے رنگوں میں تصویریں شیئر کیں
اداکارہ مریم نفیس نے اپنے شوہر امان احمد اور بیٹے کے ساتھ ملتے جلتے کپڑوں میں تصویریں شیئر کی ہیں۔ تینوں نے خوبصورت مناظر میں تصویریں بنوائیں اور خزاں کے رنگوں میں اس موسم کا استقبال کیا۔
تصویروں میں مریم نفیس چمکدار نارنجی انارکلی میں نظر آ رہی ہیں، بال کھلے اور ہلکا سا میک اپ۔ شوہر اور ننھے بیٹے کے کپڑے بھی ان کے ساتھ مل رہے تھے۔
ایسی خاندانی تصویریں شیئر کرنا انہیں پسند ہے۔ گزشتہ سال بیٹے کی آمد کے بعد وہ اپنے خاندان پر توجہ دے رہی ہیں۔
ہمیں تو لگتا ہے یہ انداز واقعی جچ گیا ہے۔ آپ کو نارنجی انارکلی والا انداز کیسا لگا؟
عوامی ذرائع، وکی پیڈیا، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کی معلومات کے ساتھ۔