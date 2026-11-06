انڈس ہسپتال گالا: ہیوسٹن میں 16 لاکھ ڈالر سے زیادہ جمع
ہیوسٹن میں انڈس ہسپتال کے لیے ہونے والی فنڈ ریزنگ گالا نے 16 لاکھ ڈالر سے زیادہ جمع کر لیے۔ یہ شام 23 اکتوبر کو ہیوسٹن میریٹ شوگر لینڈ ہوٹل میں ہوئی، جس میں 650 سے زیادہ مہمان شریک ہوئے۔ تقریب مکمل بک تھی، اور رقم شام کے بعد بھی آتی رہی۔ اس نتیجے کے بعد فرینڈز آف انڈس ہسپتال کی ہیوسٹن چیپٹر امریکہ کے تمام چیپٹرز میں فنڈ ریزنگ کے لحاظ سے سب سے آگے رہی۔
جمع ہونے والی رقم ہسپتال کے کام کو جاری رکھنے اور ان لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں مدد دے گی جو علاج کا خرچ نہیں اٹھا سکتے۔ شام میں پاکستانی ڈائسپورا، کمیونٹی رہنما، عطیہ دہندگان، اسپانسرز، صحافی اور ہسپتال کے حامی موجود تھے۔ شرکا میں ڈینیئل وونگ، ڈیکسٹر میک کوئے، وکیل نومی حسین اور انڈس ہسپتال کے ہیڈ آفس کا ایک نمائندہ بھی شامل تھا۔
ٹریفک کی بھیڑ اور ویلے پارکنگ میں تاخیر سے پروگرام کی شروعات متاثر ہوئی، مگر مہمان پوری شام جڑے رہے۔ ہیوسٹن کے اس ردعمل نے دکھایا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی اور ان کے دوست اپنے ملک میں صحت کی سہولیات کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔
ثانیہ سعید نے مریضوں کی بات کی
پاکستانی ٹیلی ویژن اور فلم کی اداکار ثانیہ سعید اور احسن خان اس شام کے اہم مہمانوں میں شامل تھے۔ دونوں کئی سال سے انڈس ہسپتال سے وابستہ ہیں، ہسپتال گئے ہیں، مریضوں سے ملے ہیں اور وہاں کا کام دیکھا ہے۔
سب سے پہلے ثانیہ سعید نے حاضرین سے خطاب کیا۔ انہوں نے مریضوں کے تجربات اور ان خاندانوں کی بات کی جن کے پاس بیماری کے وقت زیادہ راستے نہیں ہوتے، اور بتایا کہ انڈس ہسپتال نے ان کے لیے کیا فرق پیدا کیا۔ اپنی بات میں انہوں نے مریضوں کو پیش آنے والی مشکلات اور اس بات کی اہمیت بیان کی کہ علاج ملے تو یہ سوچے بغیر ملے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے۔ ان کی بات نے شام کا مقصد واضح کیا: یہ صرف ایک سماجی تقریب نہیں تھی، اور مہمانوں کو یاد رہا کہ ان کا عطیہ ایسے لوگوں کے کام آ سکتا ہے جن کے سامنے کوئی اور راستہ نہیں۔
احسن خان، آنسو اور ایک غیر شیڈول گانا
ثانیہ سعید کے بعد احسن خان آئے اور حاضرین نے تالیاں بجائیں۔ ثانیہ سعید کے ساتھ ان کی ٹیلی ویژن سیریل آپ کی عزت میں حالیہ اداکاری نے توجہ کھینچی تھی، اور اس شام مہمانوں کو ان کے کام کے بارے میں سننے کا موقع بھی ملا۔
شام کی میزبانی ہیوسٹن کی پبلک اسپیکنگ کوچ صبرینہ موہیت نے کی۔ انہوں نے احسن خان سے سیریل، ان کے اداکاری کے انداز اور کچھ مناظر کے پیچھے کے تجربات پر بات کی۔ انہوں نے پروگرام کے جذباتی لمحوں کی ایک مونٹیج دکھائی جس میں ان کا کردار کھلے عام رو رہا تھا، اور پھر پوچھا کہ وہ ایسے مناظر کیسے کرتے ہیں جب معاشرے میں مردوں سے اکثر یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے جذبات چھپائیں۔ اس سوال پر بات چلی کہ جذبات کو قائل کرنے والے انداز میں پیش کرنا کتنا مشکل ہے اور اداکار ایسے موقعوں پر کیسے فیصلے کرتے ہیں۔ احسن خان نے اپنے انداز اور سامعین تک احساس پہنچانے کے لیے درکار محنت پر بات کی۔
انہوں نے ہلکے انداز میں یہ بھی کہا کہ جب مرد کو اپنی بیوی سے گہری محبت ہو تو اس کے لیے رونا صحت مند ہے۔ اس جملے پر حاضرین کی طرف سے ردعمل آیا اور بات چیت کے دوران ایک ہلکا لمحہ بن گیا۔
پھر صبرینہ نے انہیں ڈرامے کا اصل گانا گانے پر آمادہ کیا۔ یہ پرفارمنس شیڈول میں نہیں تھی، مگر انہوں نے مہمانوں کے لیے گانا قبول کیا۔ لوگ موسیقی پر جھومنے اور ساتھ گانے لگے، اور یہ شام کے سب سے یادگار لمحوں میں سے ایک بن گیا۔
قوالی، اور رقم سے آگے ایک اور مقصد
شام کا اختتام سہیل حیدر کی قوالی پر ہوا، جس نے باقاعدہ پروگرام ختم کیا اور مہمانوں کو ایک ساتھ لا کر رکھا۔ پروگرام میں بچوں اور نوجوانوں کی شرکت بھی رہی، جس سے نظر آیا کہ کمیونٹی کی حمایت میں مختلف نسلیں شامل ہو رہی ہیں — اور یہ کہ ایسی کوششیں نئی نسل کو رضاکارانہ خدمت اور پاکستان کے خاندانوں سے جڑے مسائل میں دلچسپی کی طرف لے جا سکتی ہیں۔
اس شام کی کامیابی میں منتظمین کی محنت شامل تھی۔ پروگرام کی ترتیب سے لے کر کھانے، سجاوٹ، تکنیکی انتظامات اور تشہیر تک ہر حصے کے لیے کوآرڈینیشن درکار تھا۔ بعد میں ٹیمپورا ریسٹورنٹ کے اسرار سعید کا کھانے فراہم کرنے پر شکریہ ادا کیا گیا۔ بلنک کے ارشد ویرانی کو سجاوٹ اور آڈیو ویژول انتظامات پر سراہا گیا، جبکہ ریحان صدیقی کو گالا کی تشہیر اور اس کے مقصد کو لوگوں تک پہنچانے میں معاونت پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔
صدف پٹیل کو اس بات پر بھی سراہا گیا کہ انہوں نے بچے ہوئے کھانے کو پناہ گزینوں تک پہنچانے کا انتظام کیا۔ اس طرح یہ شام صرف ہسپتال کے لیے جمع ہونے والی رقم تک محدود نہ رہی — کھانا ان لوگوں کے کام بھی آیا جنہیں اس کی ضرورت تھی۔
ایک بات تو طے ہے: مقصد صاف ہو تو ویلے پارکنگ کی تاخیر بھی کسی کا جوش نہیں توڑ سکتی۔ آپ کے شہر میں اگلا انڈس گالا کب ہو رہا ہے؟