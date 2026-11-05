ورزش کے دوران پانی کب پینا ہے؟ صرف پیاس پر بھروسا نہ کریں
ورزش اور صحیح مقدار میں پانی پینا ساتھ ساتھ چلتے ہیں، خاص طور پر گرم مہینوں میں۔ جیسے جیسے آپ حرکت کرتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت بڑھتا ہے، پسینے کے ذریعے پانی نکلتا رہتا ہے اور اسے بھرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ مگر پانی ایسی چیز نہیں جس کا خیال صرف پیاس لگنے پر آئے۔
ورزش کے پہلے لمحے سے لے کر آخری مرحلے تک جسم کو مناسب مقدار میں پانی درکار ہوتا ہے تاکہ وہ ٹھیک سے کام کر سکے۔ پانی کی کمی تھکن، سر درد، چکر اور کارکردگی میں کمی کا سبب بن سکتی ہے، جس سے ورزش کہیں زیادہ مشکل لگنے لگتی ہے۔
اسے پیچیدہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ ساتھ ایک بوتل پانی اور اس بات کا تھوڑا سا خیال کہ آپ پانی کب پی رہے ہیں — بس۔ جسم ورزش کا جواب بہتر انداز میں دینے لگتا ہے۔
ورزش سے پہلے ہی
ورزش شروع ہونے کا انتظار نہ کریں۔ دن بھر جسم کو پانی کی کمی نہ ہونے دیں اور ورزش سے پہلے پانی پی لیں، خاص طور پر اگر آپ شدید ورزش کرنے والے ہیں۔
دورانِ ورزش بوتل ساتھ رکھیں اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے چھوٹے گھونٹ لیتے رہیں۔ اگر ورزش زیادہ دیر تک، زیادہ شدت سے یا گرم ماحول میں ہو رہی ہے تو پانی کی ضرورت بڑھ جاتی ہے۔
ورزش کے بعد بھی سلسلہ جاری
ختم ہونے پر بھی پانی پیتے رہیں۔ یہ جسم کو ورزش کے دوران ضائع ہونے والے پانی کی بھرپائی میں مدد دیتا ہے اور معمول پر آنے کا عمل ہموار کرتا ہے۔ بوتل ہمیشہ پاس رکھیں اور پانی پینا اپنی ورزش کا حصہ بنا لیں۔
اگر اگلی بار بوتل گھر ہی رہ جائے تو سمجھ لیں ورزش آدھی ادھوری رہے گی — آپ کی بوتل کہاں رہتی ہے، ہاتھ میں یا بیگ کے نچلے حصے میں؟