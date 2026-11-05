کبریٰ خان نے گوہر رشید کے من پسند جوابات کی پولی کھول دی
کبریٰ خان نے انسٹاگرام اسٹوریز پر اپنی شادی کی تقریب کی ایک تصویر شیئر کی اور اس کے ساتھ شوہر گوہر رشید کے من پسند جوابات کی فہرست لگا دی۔ اداکارہ نے مذاق میں لکھا کہ شوہر کے ایسے بار بار دہرائے جانے والے جملے روز بروز خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔
کبریٰ کا یہ مزاحیہ مشاہدہ مداحوں کو ان کی روزمرہ گفتگو کی جھلک دیتا ہے۔
شادی تک کا سفر
دونوں کی دوستی کئی سال پرانی ہے — اداکار ایک دوسرے کو تقریباً نو سال سے جانتے تھے اور 2023 کے ڈرامے جنت سے آگے میں ساتھ کام بھی کیا۔ جنوری 2025 میں دونوں نے ایک ویڈیو کے ذریعے شادی کے منصوبے کی تصدیق کی، جس میں ان کے فنکار ساتھی نظر آئے۔
ان کا نکاح 12 فروری 2025 کو مکہ مکرمہ، سعودی عرب کی مسجد الحرام میں ہوا۔ 14 فروری کو دونوں نے مقدس شہر کی تصاویر شیئر کر کے یہ خبر سب کو دی۔
کبریٰ نے بعد میں بتایا کہ گوہر نے پہلے شادی کی پیشکش کی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ وہ انہیں اپنا بہترین دوست سمجھتی تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ جذبات بدلتے گئے اور یہ لمبی دوستی زندگی بھر کے ساتھ میں بدل گئی۔
دونوں کون ہیں
کبریٰ خان، جن کا اصل نام ربیعہ اقبال خان ہے، نے ماڈلنگ سے اپنے کام کا آغاز کیا اور 2014 میں کامیڈی فلم نامعلوم افراد سے فلمی دنیا میں قدم رکھا۔ گوہر رشید، جن کا پورا نام مرزا گوہر رشید ہے، 2008 کے قریب تھیٹر سے اداکاری میں آئے اور بعد میں ٹیلی ویژن اور فلموں کی طرف گئے۔ وہ یلغار، رنگریزہ اور دی لیجنڈ آف مولا جٹ میں بھی نظر آئے۔