ہانیہ عامر نے بادشاہ کے ساتھ دوستی کی کہانی خود سنا دی
پاکستانی اداکارہ ہانیہ عامر نے بادشاہ کے ساتھ اپنی دوستی کی کہانی خود سنا دی ہے۔ ان کے انسٹاگرام فالوورز 13 ملین ہیں، اور "میرے ہم سفر" کے بعد بھارت میں ان کی مقبولیت میں واضح اضافہ ہوا۔ مگر سب سے زیادہ توجہ ان کی بادشاہ کے ساتھ ملاقاتوں نے کھینچی، جو دونوں کے دبئی قیام کے دوران کئی بار ہوئیں۔
ایک کمنٹ سے پیغامات تک
ہانیہ کے مطابق سب کچھ ان کی ایک انسٹاگرام ریلز پر بادشاہ کے کمنٹ سے شروع ہوا۔ کمنٹ کا علم انہیں ایک دوست نے دیا تو وہ حیران رہ گئیں۔ خود دیکھا تو بادشاہ کا پیغام وہاں موجود تھا، اور اسی سے دونوں کے درمیان پیغاموں کا سلسلہ چل نکلا۔ پہلا پیغام کس نے بھیجا، یہ انہوں نے نہیں بتایا۔
ان کا کہنا ہے کہ یہ بات چیت اس لیے مختلف تھی کہ انہوں نے بادشاہ سے رابطہ ان کی شہرت کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ اس لیے کہ وہ انہیں واقعی اچھے لگے، اور ساری بات چیت بہت خوشگوار رہی۔
ہانیہ نے بادشاہ کو اچھا دوست قرار دیا۔ ان کے بقول، اپنی بڑی شخصیت کے پیچھے بادشاہ ایک مہربان، حقیقی اور سیدھے سادے انسان ہیں، اور اسی لیے دونوں کی جمی۔ ایک تفصیل یہ بھی کہ اگر ہانیہ انسٹاگرام پر نئی ریلز نہ ڈالیں تو بادشاہ خود پوچھ لیتے ہیں۔
بھارت میں پذیرائی پر کیا کہا
بھارت میں اپنی مقبولیت پر ہانیہ کو کوئی حیرت نہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے لوگوں میں بہت سی مماثلتیں ہیں، اور اتنی مماثلتوں کے بعد ایک دوسرے کو پسند نہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انہیں کبھی افسوس ہوتا ہے کہ وہ وہاں کے لوگوں کا شکریہ روبرو ادا نہیں کر پاتیں، لیکن پاکستان سے باہر جو رشتے بنے، وہ ان کے لیے بہت عزیز ہیں۔
یوں یہ دوستی سرحدوں کے پار ایک حقیقی تعلق لگتی ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ ایک کمنٹ اور چند پیغاموں کو بھی پوری دوستی مان لیا جائے؟