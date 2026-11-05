لیزا نے نائیکی کے Moon Shoe کے ساتھ "چاند" پر جھنڈا گاڑ دیا
لیزا نے "چاند" پر نائیکی کا جھنڈا گاڑ دیا
Blackpink کی Lisa نائیکی کے لیے کچھ زیادہ ہی مصروف سفیر ثابت ہو رہی ہیں۔ فروری میں NikeSkims Spring 2026 مہم کا چہرہ بن کر سرخیوں میں آنے کے بعد، یہ تھائی پاپ اسٹار اب برانڈ کا Moon Shoe سامنے لا رہی ہیں — وہی جوتا جسے نائیکی کا پہلا رننگ شو مانا جاتا ہے۔
تصاویر اور ویڈیوز کی سیریز میں وہ "چاند" پر Nike Sportswear کا جھنڈا گاڑتی دکھائی دیتی ہیں، سرخ اور کالے لباس میں، پیروں میں وہی چست Moon Shoe جس کی قیمت 149 ڈالر ہے۔ سیٹ اپ دیکھ کر لگتا ہے کہ برانڈ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔
Moon Shoe 2026 میں دوبارہ ریلیز ہوا ہے، لیکن اس کی کہانی 1971 تک جاتی ہے۔ اس کا خاص waffle sole اس وقت وجود میں آیا جب امریکی ٹریک کوچ اور نائیکی کے شریک بانی Bill Bowerman نے ایسا جوتا بنانے کا سوچا جس میں اسپائیک نہ ہوں اور دوڑنے والوں کو urethane ٹریکس پر بہتر گرفت ملے۔ آئیڈیا آخر انہیں اپنی اہلیہ کے وافل آئرن کے ابھرے ہوئے چوکور خانوں سے ملا۔
Moon Shoe کے اسی پہلے ورژن کو دوڑ کی دنیا کی سب سے انقلابی ایجادات میں سے ایک مانا جاتا ہے، حالانکہ فرانسیسی ڈیزائنر Jacquemus کے ساتھ نئی شراکت داریوں اور اب Lisa کے ساتھ اس پر فیشن کی چمک بھی آ گئی ہے۔
سنگاپور میں 700 فنکاروں کا کرافٹ فیسٹیول
خریداروں کے لیے نومبر عموماً ایک ہی چیز لے کر آتا ہے: فیسٹیو مارکیٹوں کا آغاز۔ اور کیلنڈر سب سے پہلے Craft Festival Holiday سے شروع ہوتا ہے، جو اپنا تیسرا ایڈیشن مکمل کر رہا ہے۔ 7 اور 8 نومبر کو Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre میں لگنے والا یہ میلہ جنوب مشرقی ایشیا بھر کے بنانے والوں کو اکٹھا کرے گا، جن کی تخلیقات زیادہ تر ہاتھ سے بنی ہوں گی۔ اگر ہاتھ سے بنی چیزیں آپ کی کمزوری ہیں تو یہ کیلنڈر میں نشان لگانے والی بات ہے۔
سنگاپور، تھائی لینڈ، ملائیشیا، ویتنام، تائیوان، جاپان اور آسٹریلیا سے تقریباً 700 فنکار، 500 سے زیادہ بوتھوں پر۔ ان میں تھائی لینڈ کے سرامک آرٹسٹ Long-Lai ہیں جو انوکھے کردار گھڑتے ہیں، ویتنام کے Deadmind جو عجیب چارمز والے جرات مند اور یکتا زیورات بناتے ہیں، اور سنگاپور کے السٹریٹر Slowmart جو شوخ پلشیز بناتے ہیں۔
میلہ 7 نومبر کو دوپہر 12 سے رات 8 بجے اور 8 نومبر کو صبح 11 سے شام 7 بجے تک چلے گا، Halls 401 اور 402 میں، پتہ 1 Raffles Boulevard۔ داخلہ مفت ہے۔
Lululemon کا پرانا اسٹور، نیا روپ
12 سال بعد کینیڈین اسپورٹس اور ایتھلیژر برانڈ Lululemon نے سنگاپور میں اپنا پہلا اسٹور Ion Orchard میں نیا کر دیا ہے۔ 12 نومبر کو باقاعدہ طور پر کھلنے والا یہ بوتیک 5,821 مربع فٹ پر پھیلا ہے اور برانڈ کے تازہ ترین عالمی اسٹور ڈیزائن پر بنایا گیا ہے، جس کے تین بنیادی ستون حرکت، خوشی اور تعلق ہیں۔
اسٹور میں سنگاپور کی پہلی پرسنلائزیشن سروس بھی ہوگی: گاہک Everywhere Belt Bag (62 سے 78 ڈالر) پر ایمبوسنگ کروا سکتے ہیں اور منتخب واٹر بوتلوں پر اپنی مرضی کی نقش کنندگی، جو بیگ یا بوتل خریدنے پر مفت ہے۔ Ion اسٹور کے لیے خاص لمیٹڈ ایڈیشن بلائنڈ بکس بھی ہیں جن میں پانچ میں سے ایک کی چین نکلے گی۔ افتتاحی دن پہلے 100 گاہکوں کو ایک بلائنڈ باکس ملے گا، اور 288 ڈالر سے زیادہ خرچ کرنے والوں کو بھی۔ جب تک اسٹاک رہے۔
یہ اسٹور کمیونٹی ہب کا کام بھی دے گا، جہاں ایونٹس کے لیے علیحدہ جگہ ہوگی جس کا اعلان وقت پر کیا جائے گا۔ کھلنے سے پہلے Lululemon Design Orchard میں 6 سے 9 نومبر تک پاپ اپ کے ساتھ جشن منا رہا ہے — رننگ، یوگا، ریفارمر پائلٹس اور ٹریننگ کلاسز برانڈ کے سفیروں اور انسٹرکٹرز کے ساتھ، اور فوٹو بوتھ بھی۔ سیشنز محدود ہیں، ایونٹ مفت ہے اور رجسٹریشن Eventbrite پر۔
Kylie Jenner کے دو نئے لپ فارمولے
امریکی ریئلٹی اسٹار Kylie Jenner کے بیوٹی برانڈ نے دو ایسے لپ فارمولے لانچ کیے ہیں جن میں اسکن کیئر بھرپور ہے اور جو گرم و مرطوب موسم کا مقابلہ کر سکیں۔
پہلے Cloud Balm (30 ڈالر) سے ہونٹ تیار کریں — ٹوٹنے والا بام جو روزانہ لپ ماسک کا کام بھی دیتا ہے۔ ہلکا فارمولا ہونٹوں میں گھل کر فوری نمی دیتا ہے، اور pomegranate sterols، shea butter اور candelilla wax جیسے اجزاء نمی کو قید کر کے جلد کی حفاظتی تہہ کو سہارا دیتے ہیں۔ یہ بیری ٹنٹ اور کلئیر شیڈز میں دستیاب ہے، اور چوڑی سطح کی وجہ سے لگانا بھی بےتکلف ہے۔
رنگ کے لیے Coconut Water Lipstain (35 ڈالر) ہے — روزمرہ لپ اسٹین کا تازہ ورژن۔ ناریل کے پانی اور glycerin سے بنا یہ فارمولا کہا جاتا ہے کہ ہونٹوں کو دیر تک نمی اور ہلکا سا رنگ دیتا ہے۔ ایک سوائپ، اور قدرتی، بڑھتا ہوا رنگ۔
اب بتائیں: 149 ڈالر کا جوتا، 30 ڈالر کا بام، یا 700 فنکاروں والا میلہ — بجٹ کس پر لگے گا؟