نادیہ حسین کا بیٹے کی 12ویں سالگرہ پر جذباتی پیغام، بیٹے کو "موریئک" کہا
نادیہ حسین نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے شہرداد محمد خان کی 12ویں سالگرہ انسٹاگرام پر منائی اور اُس کے لیے ایک جذباتی پیغام شیئر کیا۔ ساتھ ہی بیٹے کی چند تصاویر بھی شیئر کیں۔
پیغام میں کیا لکھا
پیغام میں نادیہ حسین نے لکھا، Happy birthday to my Maverick!!! اُنہوں نے یہ بھی بتایا کہ اُن کا بیٹا بظاہر خود کو بے پروا ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اندر سے ...the tender, loving, soft heart of a kitty-cat رکھتا ہے۔
تبصرے اور مبارکبادیاں
تبصرہ خانے میں سالگرہ کی مبارکبادوں کا سیلاب آ گیا۔ اداکارہ سنیتا مارشل نے بھی بیٹے کو مبارکباد دی، اور ایک تبصرے میں اُسے پیار سے چھوٹا کہہ کر نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔
نادیہ حسین پاکستان کی ٹیلی ویژن اداکارہ، میزبان، سپر ماڈل، کاروباری شخصیت اور فیشن ڈیزائنر ہیں، اور پاکستان کی پہلی سپر ماڈلز میں شمار ہوتی ہیں۔ اُن کی شادی 2003 میں اکیف خان سے ہوئی، اور اُنہوں نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کی پیدائش کا اعلان 5 نومبر 2014 کو X پر کیا تھا۔
ایسے لمحوں کے لیے الفاظ ڈھونڈنا آسان نہیں، لیکن نادیہ حسین کا انداز سیدھا دل سے نکلتا ہے۔ اچھا، بتائیں — آپ کے گھر میں سب سے چھوٹے فرد کی سب سے پیاری عرفیت کون سی ہے؟