ڈرِ نیجات: ابوبکر کا ونجراج سے موازنہ، بھارتی مداحوں نے یک زبان ہو کر رد کر دیا
پاکستانی ڈرامہ ڈرِ نیجات کا کریز صرف پاکستان تک محدود نہیں رہا۔ بھارت میں بھی ناظرین اس ڈرامے اور اس کے کرداروں کے ساتھ یکساں طور پر جڑ چکے ہیں، اور شہریار منور کے ادا کردہ کردار ابوبکر کو سب سے زیادہ پسند کیا جا رہا ہے۔
اب ایک بھارتی فین نے ابوبکر کا موازنہ اجے دیوگن کے کردار ونجراج سے کر ڈالا — وہ کردار جو 1999 کی بالی ووڈ فلم ہم دل دے چکے صنم میں تھا۔ فین کا کہنا تھا کہ نوے کی دہائی میں بھارتیوں کے پاس بھی اپنا ابوبکر موجود تھا اور دونوں کرداروں میں ملتی جلتی خوبیاں ہیں۔
یہ موازنہ ہر کسی کو ہضم نہیں ہوا۔ ڈرِ نیجات کے بہت سے بھارتی مداحوں نے سوشل میڈیا پر کھل کر اختلاف کیا اور کہا کہ دونوں کردار اور ان کی کہانیاں بالکل الگ ہیں۔ ایک صارف نے لکھا کہ دونوں کہانیوں میں کوئی مماثلت نہیں۔ ایک اور کا کہنا تھا کہ ہر اچھی چیز کو اپنی کہنے کی ضرورت نہیں، ابوبکر منفرد ہے۔ ایک تیسرے صارف نے تو سیدھا یہ کہہ دیا کہ دونوں ایک جیسے ہی نہیں اور ابوبکر کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔
ڈرامے کے ناظرین کو ابوبکر کی شخصیت خاصی پسند آئی ہے — باعزت، خیال رکھنے والی اور ہمدرد۔ بھارتی فین بھی آن لائن اس کردار کی تعریف کرتے نظر آ رہے ہیں۔
ڈرِ نیجات عمرہ احمد نے لکھا ہے اور ساقب خان نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ شہریار منور ابوبکر کے روپ میں ہیں، جبکہ دورِ فشاں سلیم اور نمیر نواز خان بھی مرکزی کرداروں میں شامل ہیں۔ شہریار منور پاکستانی فلم اور ٹیلی ویژن کے اداکار، ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ہیں۔
نئی قسطیں ہر جمعہ اور ہفتہ کو نشر ہوتی ہیں اور اے آر وائی پلس ایپ اور اس کے یوٹیوب چینلز پر دستیاب ہوتی ہیں۔
باقی سب ٹھیک، مگر ایک بات یاد رکھیں: جو کردار مداحوں کے دل میں گھر بنا لے، اس کا موازنہ کرنے والے کو اگلی بار سوچنا پڑے گا۔ آپ کے خیال میں ابوبکر کا موازنہ کسی سے بنتا بھی ہے؟