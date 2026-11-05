عاصمہ عباس کی بات: مرد بھی ڈرامہ کرتے ہیں، خاص طور پر جب ہمدردی چاہیے ہو
پاکستانی اداکارہ عاصمہ عباس اور اداکار و میزبان نورالحسن کی ایک ہلکی پھلکی گفتگو میں مردوں اور عورتوں کے جذباتی ڈراموں پر بات ہوئی، اور دونوں نے ناظرین کو خوب محظوظ کیا۔ عاصمہ عباس نے کہا کہ مرد بھی عورتوں جتنے ڈرامائی ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جب انہیں ہمدردی چاہیے ہو۔
اداس چہرہ اور ہمدردی کا کارڈ
ان کے مطابق کچھ مرد گھر میں اپنے آپ کو ناخوش یا پریشان ظاہر کرتے ہیں اور چہرے پر اداسی سجا لیتے ہیں تاکہ دوسروں کو ان پر ترس آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے لوگ ہمدردی جیتنے کے لیے جذباتی حربے استعمال کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں ان کی کہانیاں آسانی سے مان لیں گی۔
یہاں رک کر ہنسنا بنتا ہے، مگر بات خالی مذاق نہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ گھر کے اندر تو ہر کوئی کبھی کبھی ڈرامہ کرتا ہے؛ فرق صرف یہ ہے کہ مرد اس کا اعتراف کم کرتے ہیں اور عورتیں اس پر لیکچر زیادہ دیتی ہیں۔
عورتیں بغیر وضاحت سمجھ لیتی ہیں
گفتگو کا رخ پھر عورتوں کی سمجھ کی طرف مڑا۔ عاصمہ عباس نے کہا کہ عورتیں اکثر کسی کے ارادے بغیر کسی واضح وضاحت کے بھانپ لیتی ہیں۔ ان کے بقول عورتوں میں یہ صلاحیت فطری ہے کہ وہ محسوس کر لیں کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے، یا کسی کے الفاظ کے پیچھے اصل مطلب کیا ہے۔
عاصمہ عباس ٹی وی ڈراموں اور فلموں میں معاون کرداروں کے لیے پہچانی جاتی ہیں، اور رانجھا رانجھا کر دی میں ان کا کردار فہمیدہ خاصا سراہا گیا۔ نورالحسن کئی دہائیوں سے انڈسٹری میں سرگرم اداکار اور میزبان ہیں؛ عشق جلیبی میں عاشق حسین کے کردار نے انہیں خوب مقبولیت دی۔
ویسے ایک بات تو طے ہے — عاصمہ عباس نے وہ کہہ دیا جو بہت سے گھروں میں سب جانتے ہیں اور کوئی کہتا نہیں۔ آپ کے گھر میں اداس چہرہ سجانے کا ایوارڈ کس کے نام ہونا چاہیے؟