عمر شہزاد اور شنزے لودھی کے ہاں بیٹا پیدا، نام اسماعیل رکھا گیا
پاکستانی اداکار اور ماڈل عمر شہزاد اور ان کی اہلیہ شنزے لودھی پہلی بار والدین بن گئے ہیں۔ دونوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام اسماعیل رکھا گیا ہے۔
خوشخبری جوڑے نے انسٹاگرام پوسٹ کے ذریعے شیئر کی، جس میں نومولود کی پہلی تصاویر بھی شامل تھیں۔ ساتھ ایک خاص دعا بھی کی گئی — صحت، خوشی، مضبوط ایمان اور نیک زندگی کے لیے۔
"ہمارے دل محبت سے بھر گئے"
شنزے لودھی نے ماں بننے کو زندگی بدل دینے والا تجربہ قرار دیا۔ انہوں نے بتایا کہ 24 گھنٹے جاری رہنے والے درد، آنسوؤں، دعاؤں اور ایک غیر متوقع سکت کے سفر سے گزریں۔ ان کے الفاظ: "ہمارے دل محبت سے بھر گئے، اور سب کچھ اس کے قابل ہو گیا۔"
انہوں نے شوہر عمر شہزاد کی تعریف کی کہ مشکل گھڑیوں میں ان کا ساتھ دیا، جس سے یہ سفر زیادہ معنی خیز بن گیا۔ بیٹے کو پہلی بار گود میں لینے پر ساری جسمانی تکلیف بھی قابلِ قبول لگی، اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔
شوبز والوں کی مبارکبادیں
خبر سامنے آتے ہی فینز اور شوبز سے تعلق رکھنے والے لوگ مبارکباد دینے لگے۔ کنزہ ہاشمی، حرا خان، ہنا الطاف، زویا ناصر اور اُشنا شاہ نے بھی جوڑے کو مبارکباد دی اور نومولود کے لیے صحت اور خوشی کی دعائیں کیں۔
عمر شہزاد پاکستان کی ماڈلنگ اور ٹی وی کی دنیا کا جانا پہچانا نام ہیں، اور جیو ٹی وی کے ڈرامے "اُسوہ" میں اپنی اداکاری پر تعریف سمیٹ رہے ہیں۔
دونوں کی شادی فروری 2025 میں ہوئی، نکاح مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں ہوا، اور شادی کی تقریبات کی تصاویر نے بھی سوشل میڈیا پر خوب توجہ حاصل کی۔