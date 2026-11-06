فلک کی پہلی ترجیح میں ہی رہوں گی: سارہ خان
سارہ خان نے اپنی شادی شدہ زندگی کے بارے میں ایک انٹرویو میں بتایا کہ انہیں یقین ہے کہ گھر کتنا ہی بڑا ہو جائے، فلک شبیر کی پہلی ترجیح وہی رہیں گی۔
سارہ نے بچوں سے اپنی محبت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ گھروں میں بہن بھائیوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے۔ بات جب 10 بچوں تک پہنچی تو انہوں نے مذاق میں کہا کہ تب بھی فلک انہیں ہی پہلے رکھیں گے۔
انٹرویو میں پوچھا گیا کہ کیا فلک بھی بڑے گھر کے بارے میں ایسا ہی سوچتے ہیں؟ سارہ کے مطابق انہیں بچے پسند ہیں، مگر وہ ان کی خیریت کو بھی سامنے رکھتے ہیں۔ سارہ نے کہا کہ گھر کے فیصلوں میں خوشی اور ذہنی سکون اہم ہوتے ہیں۔
یہ جوڑی اپنی محبت بھری عوامی موجودگی اور فلک کے رومانوی انداز کی وجہ سے چرچی میں رہتی ہے۔ کہانی کی شروعات البتہ روایتی انداز میں ہوئی۔
دونوں پہلی بار ٹھیک ٹھاک 2019 میں لاہور کے برائیڈل کاؤنٹیئر ویک میں ملے۔ سارہ اس ایونٹ میں ڈیزائنر نیلوفر شاہد کے لیے ریمپ پر تھیں اور فلک بھی اس کا حصہ تھے۔ فلک نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ دونوں اس سے پہلے بھی ایک دوسرے کو جانتے تھے، مگر بات تب بنی جب انہوں نے سارہ اور ان کی بہن نور کو چائے پر بلایا۔
اس کے بعد دونوں ڈنر پر ملے، اور فلک نے سارہ کو گھر چھوڑتے ہوئے شادی کی پیشکش کر دی۔ محبت کا اظہار کرنے کے بجائے انہوں نے سیدھا شادی کا ارادہ بتایا اور پوچھا کہ اسے ممکن کیسے بنایا جائے۔ سارہ نے کہا کہ وہ ان کے والد سے بات کریں۔
سارہ کے مطابق ان کی شادی روایتی رشتے کے طریقے سے ہوئی۔ شادی کی پیشکش سے پہلے دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں تھا اور فلک نے باقاعدہ ان کے گھر والوں سے رشتہ مانگا۔
دونوں کی منگنی جولائی 2020 میں ہوئی اور 16 جولائی 2020 کو قریبی گھر والوں کی موجودگی میں چھوٹی سی تقریب میں شادی ہوئی۔ اکتوبر 2021 میں بیٹی الیانا فلک اور مئی 2026 میں دوسری بیٹی رانیہ فلک پیدا ہوئیں۔
خیر، ایک بات تو طے ہے — بڑا گھر بنے یا نہ بنے، اگر فلک کا رومانوی انداز یونہی برقرار رہا تو سارہ کی پوزیشن پر کوئی سوال ہی نہیں۔ ہاں، 10 بچوں والے گھر میں پہلی ترجیح بنے رہنا بھی کسی سپر ہیرو والا کام ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، سارہ کا یہ اعتماد جائز ہے؟