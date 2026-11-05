مارٹن گیرکس انڈیا ٹور 2027: 10 شہروں میں شوز، ٹکٹوں کی فروخت 16 نومبر سے
ڈچ ڈی جے اور میوزک پروڈیوسر مارٹن گیرکس مارچ 2027 میں انڈیا واپس آ رہے ہیں۔ یہ 10 شہروں کا سنبرن ایرینا ٹور ہوگا، جو 10 مارچ 2027 کو احمد آباد سے شروع ہو کر 22 مارچ 2027 کو پونے میں ختم ہوگا۔ انڈیا میں یہ ان کا اب تک کا سب سے لمبا دورہ ہے، یعنی فینز کو فیسٹیول والا شو اپنے شہر کے قریب ہی مل جائے گا۔
دورے کے شہر اور تاریخیں
احمد آباد کے بعد بھوبنیشور، بنگلورو، شیلانگ، چنئی، کولکتہ، حیدرآباد، دہلی این سی آر، ممبئی اور پونے کا نمبر آتا ہے۔ شیڈول یوں بنتا ہے: بھوبنیشور 12 مارچ، چنئی 13 مارچ اور بنگلورو 14 مارچ۔ پھر دو دن کا وقفہ، اور اس کے بعد شیلانگ 16 مارچ، کولکتہ 17 مارچ، حیدرآباد 19 مارچ، دہلی این سی آر 20 مارچ، ممبئی 21 مارچ اور آخری شو 22 مارچ کو پونے میں۔
سیٹ لسٹ کا اندازہ لگائیں تو Animals اور High on Life تو پکی لگ رہی ہیں، اور Scared to be Lonely (دوآ لیپا کے ساتھ) اور In The Name of Love (بیبی ریکھا کے ساتھ) بھی سننے کو ملیں گی۔ ساتھ ہی آنے والے البم مارٹی کے گانے بھی، جو 5 مارچ 2027 کو ریلیز ہو رہا ہے اور جس میں ایڈ شیران، میڈونا، U2 اور آئیتانا جیسے نام شامل ہیں۔
وینیوز کی بات کریں تو ان کی آفیشل ویب سائٹ کے ٹور رجسٹریشن پیج پر 10 شہروں کے وینیوز درج ہیں، یعنی شو کے مقامات کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔
ٹکٹ کب اور کیسے
رجسٹرڈ یوزر پری سیل 16 نومبر 2026 کو دوپہر 12 بجے شروع ہوگی، RuPay کارڈ ہولڈرز کے لیے پری سیل 17 نومبر 2026 کو دوپہر 12 بجے، اور جنرل سیل 18 نومبر 2026 کو دوپہر 12 بجے بک مائی شو پر کھلے گی۔ ٹکٹ ان کی آفیشل ویب سائٹ یا بک مائی شو سے خریدے جا سکیں گے۔
اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ 10 شہروں میں کراچی اور لاہور کا نام کہیں نہیں — تو بتائیں، ہم اُمید پہ زندہ رہیں یا سیدھا ویب سائٹ ریفریش کرتے رہیں؟