پیاز کاٹتے ہی آنکھوں میں آنسو؟ ایک کاغذی رومال اور تھوڑا سا تیل
پیاز کاٹنا شروع کریں اور چند سیکنڈ میں آنکھوں میں جلن، پھر آنسو۔ یہ تجربہ تقریباً ہر گھر کے باورچی خانے میں ہوتا ہے۔ پیاز کو بے شمار ترکیبوں میں استعمال کیا جاتا ہے، مگر یہی "رونا" بہت سے لوگوں کو حل ڈھونڈنے پر مجبور کر دیتا ہے۔
وجہ سمجھ لیں تو آدھا مسئلہ خود ہی رہ جاتا ہے۔ پیاز کاٹتے وقت اس سے ایسے مادے نکلتے ہیں جو آنکھوں تک پہنچتے ہیں اور اسی وجہ سے جلن پیدا ہوتی ہے۔ نتیجہ وہی جانی پہچانی جلن اور آنسو، جو سب نے کبھی نہ کبھی جھیلے ہیں۔
اس کے لیے کوئی خاص اوزار یا پیچیدہ تکنیک درکار نہیں۔ ایک کاغذی رومال یا باورچی خانے کا کاغذ اور تھوڑا سا تیل — بس اتنا ہی۔ چاقو استعمال کرنے کے انداز میں ایک معمولی سی تبدیلی کی جائے تو بے چینی کم ہو جاتی ہے اور پیاز سے نکلنے والے مادے آنکھوں تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچتے۔ اس سے باورچی خانے کا کام زیادہ آرام دہ ہو جاتا ہے اور پیاز کاٹنا کہیں زیادہ خوشگوار لگنے لگتا ہے۔
مشوروں کی کمی نہیں ہے، اور ہر شخص کا پیاز پر ردعمل بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ پیاز کو کاٹنے سے پہلے ٹھنڈا کرنا پسند کرتے ہیں، کچھ تیز چاقو استعمال کرتے ہیں، مگر تیل والا ٹوٹکا ان میں سے ہے جسے آزمانا چاہیے۔
تو اگلی بار سالن، سلاد یا کوئی بھی ایسی ترکیب بناتے وقت جس میں پیاز چاہیے، کاغذی رومال اور تھوڑا سا تیل یاد رکھیں۔ یہ چھوٹی سی بات ہی وہ فرق ڈال سکتی ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ آنکھوں کے آنسو آخر کسی اور کے لیے بچا کر رکھیں، پیاز کے لیے نہیں۔