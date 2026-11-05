زارا نور عباس کی اسٹوری: معاشرے سے اکتاہٹ، کتاب کا اقتباس اور ایک کھلا سوال
پاکستانی اداکارہ زارا نور عباس کی ایک انسٹا اسٹوری نے مداحوں کی توجہ پکڑ لی ہے۔ انہوں نے اپنے انسٹاگرام پر ایک کتاب کا اقتباس شیئر کیا، جس میں ایک ایسے شخص کا ذکر تھا جو محبت سے بھی اتنا ہی الجھا ہوا ہے جتنا معاشرے سے اکتایا ہوا — مسلسل اداکاری سے تھکا ہوا اور معنی کی بھوک میں مبتلا۔
یہ اقتباس صرف محبت اور معاشرے تک محدود نہیں تھا۔ اس میں کام کی جگہ پر ہراسانی، طاقت کے توازن اور انسانی رویے پر بھی بات کی گئی تھی — کہ لوگ کبھی جارحانہ ہو جاتے ہیں جب انہیں خطرہ محسوس ہو یا ان کی اہلیت پر سوال اٹھے۔
اقتباس کے ساتھ انہوں نے اپنی طرف سے ایک لائن بھی لکھی: Bored by society, I swear! — یعنی معاشرے سے اکتاہٹ کی بات کھلے الفاظ میں ہو گئی۔
تاہم زارا نے یہ نہیں بتایا کہ اس اقتباس نے انہیں کیوں متاثر کیا یا اس کے پیچھے کوئی خاص بات ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ ہر اسٹوری کے پیچھے کوئی بڑی گتھی ڈھونڈنا ضروری نہیں — کبھی کوئی اچھی لائن بس اچھی لگتی ہے، اور بس۔
زارا نور عباس نے 2016 میں ڈرامہ "دھڑکن" سے ٹیلی ویژن ڈیبیو کیا تھا۔ وہ فلم "چھلاؤا" میں بھی نظر آئیں اور ٹی وی اور سنیما میں مختلف کردار ادا کرتی رہی ہیں۔ وہ اداکارہ اسما عباس کی بیٹی اور سینئر فنکارہ بشریٰ انصاری کی بھانجی ہیں، اور 2017 میں اداکار اسد صدیقی سے شادی کی۔
ویسے ایک بات مانیں: کتاب کا اقتباس شیئر کرنا سب سے آسان کام ہے، اُس پر رک کر سوچنا مشکل۔ آپ کو کیا لگتا ہے — یہ ایک عام سی موڈ والی اسٹوری ہے یا اس میں کوئی پیغام چھپا ہے؟